Akciové indexy na úvod týdne posilovaly

Zámořské akciové trhy uzavřely dnešní den netradičně už ve 21:00 SEČ, po změně času se celý tento týden bude obchodovat od 14:30 do 21:00 SEČ. Úvod týdne byl pro indexy úspěšný a dařilo se téměř všem sektorům kromě sektoru automotive. Ten je pod tlakem hned z několika důvodů, tím prvním jsou výsledky Fordu (F) z minulého týdne, který investorům neudělal radost a jeho výsledky skončily za odhady analytiků. Druhým důvodem je stále panující nejistota ohledně odborů Union Auto Workers a jejich stávky. Dohoda by sice měla být na spadnutí, ale riziko ochromení výroby z důvodu stávky zvedá investorům obočí a podepisuje se na valuaci výrobců automobilů. (F) tedy dnes ztratil 1,91 %, (TSLA) odepsala 4,79 %.

Pomyslným vítězem dnešní obchodní seance je společnost (WDC), ta přidala 7,26 %. Společnost posilovala po oznámení svých výsledků, kde překonala odhady analytiků. Zajímává je i zpráva o tom, že management společnosti schválil plán na rozdělení na dvě společnosti, které by se měli nadále obchodovat na burze. Vzniknout by měla divize hard-disků, která by se měla specializovat na velko-kapacitní hard-disky primárně pro datacentra a divize Flash a SSD disků, která by se měla zaměřit na vývoj a výrobu disků pro osobní počítače a výrobu přenosných flash a SSD disků.

Poraženým dnešní obchodní seance je ON Semiconductor (ON), ten odepsal 21,7 %. Investorům se nelibí zejména úprava výhledu pro čtvrté čtvrtletí letošního roku, společnost snižuje své odhady jak pro tržby, tak pro zisk. Přestože se tedy společnosti podařilo doručit lepší čísla za třetí čtvrtletí, než analytici čekali, tak právě snížení výhledu investory zklamalo a nastartovalo panický výprodej.

Své výsledky dnes prezentoval i (MCD), ten investory mile překvapil a posílil o 1,72 %. Společnosti se dařilo téměř na všech frontách a prezentovala upravené EPS na hodnotě 3,19 USD, čekalo se 2,98 USD, lepší byly i tržby ve výši 6,69 miliardy USD, čekalo se 6,52 miliardy USD. Výsledky podpořil i management společnosti, který komentoval, že makroekonomická situace se vyvíjí v souladu s očekáváním McDonaldu a management plně věří strategickému směřování společnosti i v roce 2024.

Trhy dnes neočekávaly žádná zásadní makrodata, ta přijdou až ve středu, kdy proběhne zasedání amerického FEDu. Ten by měl sice nechat sazby beze změny, ale ve hře je stále riziko zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, to by bylo pro trhy šokem, který by je mohl poslat níže. Pozornost bude samozřejmě věnována i doprovodným komentářům členů rady, kteří by nás mohli nechat nahlédnout pod pokličku jejich rozhodování a nastínit tak další vývoj ohledně budoucího vývoje sazeb.

Hlavní akciové indexy tedy končí dnešní den následovně: S&P 500 +1,20 %, NASDAQ 100 +1,16 % a Dow Jones +1,58 %