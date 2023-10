ČEZ: Finální nabídky na nový blok v Dukovanech podaly EDF, KHNP i Westinghouse

Finální nabídku na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech podali všichni tři přihlášení zájemci, tedy severoamerická společnost Westinghouse, korejská KHNP a francouzská EDF. Spolu s tím uchazeči podali i nezávazné nabídky na další tři reaktory. Energetická firma nyní nabídky vyhodnotí a následně předá hodnotící zprávu ke schválení vládě. Detaily nabídek nezveřejnil. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.



"Jsme rádi, že se potvrdil silný zájem všech tří uchazečů o stavbu nového jaderného zdroje v České republice. Od zahájení tendru v březnu loňského roku jsme viděli pečlivou přípravu od všech uchazečů. Nyní provedeme vyhodnocení nabídek a podle smlouvy se státem předáme hodnotící zprávu ministerstvu průmyslu a obchodu, potažmo vládě ČR k finálnímu schválení,“ řekl člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač.



Nabídky zástupci firem předali během dnešního dopoledne v pražské centrále na elektronickém úložišti. Data na něm jsou podle firmy speciálně zašifrována a zabezpečena.



ČEZ v následujících měsících nabídku vyhodnotí, zaměří se na ekonomickou, obchodní i technickou část. Model hodnocení je podle firmy nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Následně dostane hodnotí zprávy ke schválení vláda. Podle současného harmonogramu by měly být během příštího roku uzavřeny smlouvy s vybraných zájemcem.



Polostátní loni spolu s nabídkami na stavbu nového dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. Společnost i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.



Nový dukovanský blok bude postaven vedle stávající elektrárny a v?budoucnu nahradí část jejího výkonu. První blok Jaderné elektrárny Dukovany byl spuštěn v?roce 1985. Projekt nového reaktoru by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i má nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže.



Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.