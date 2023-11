Po růstovém dni přichází vyčkávání před Fedem. Program je ale bohatší

Dnes večer je na programu výsledek měnového zasedání Fedu. Jako obvykle půjde o velmi sledovanou událost, která však má v našich očích menší význam než jindy. Měnový výbor nebude prezentovat novou prognózu a tu zářijovou využije k tomu, aby doložil svůj trvající boj s inflací. Tehdy zveřejněné dots totiž počítají s dalším letošním růstem sazeb. Trh a podle nás ani Fed už na to tolik nastavené nejsou, předseda Powell však v komentáři bude mluvit o zvýšení sazeb jako o reálné možnosti. Důvodem je to, že čas snižování je ještě daleko před námi a Fed potřebuje podpořit svou tezi o vysokých sazbách po delší dobu. Ve výsledku tedy z menší části zůstane možnost zvednutí sazeb v tržních očekáváních, podstatné změny by se konat neměly a celková reakce může být poměrně malá.

Ještě před Fedem dostane trh jiné podněty, a to v podobě další várky firemních výsledků či makrodat. Konkrétně to bude statistika otevřených pracovních pozic za září, která poslední dobu investory docela zajímá. Po minulém skoku směrem vzhůru, který potvrdil utaženost trhu práce, se čeká pokles. Očekávání postupného ochlazování trhu práce se však už stávají pravidlem. Určitým náznakem jeho kondice bude rovněž report ADP o říjnovém nabírání lidí ve firemním sektoru. Nutno ovšem dodat, že za září dopadl tento indikátor úplně opačně než oficiální vládní zpráva.

Dalším zajímavým údajem pak bude americký index ISM z průmyslu, kde je zase pravidlem čekat stejný či mírně lepší výsledek. Tentokrát trh sází na udržení hlavního indexu těsně pod neutrálními 50 body a určité zlepšení na poli nových objednávek.

Zajímavostí včerejšího obchodování na Wall Street byl růst akcií vedle stoupajících amerických dluhopisových výnosů. Ty se dnes dopoledne následně mírně snižují a futures na S&P500 či Nasdaq jsou lehce v červeném. Naopak Evropa se drží mírně v plusu.

Z Číny přišla další slabší data, konkrétně PMI Caixin. Japonský představitel Kanda se postaral o určitý dozvuk po včerejším zasedání BoJ, když vyslal slovní intervenci na podporu jenu. Některé pohyby měny podle něj nejsou v souladu s fundamenty a nemůže vyloučit jakékoli opatření proti těmto pohybům. Jen však toto prohlášení prakticky ignoruje a většina včerejších ztrát mu zůstává.

Koruna začala den oslabením a na cestě jí přitížil i slabší domácí index nákupních manažerů, který se za říjen zlepšil jen drobně a nadále signalizuje útlum průmyslu. Následně se kurz vrací shora k 24,60 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6295 0.2384 24.6558 24.5650 CZK/USD 23.3510 0.5425 23.3510 23.2215 HUF/EUR 382.8426 0.0919 383.1321 381.9912 PLN/EUR 4.4606 0.1070 4.4627 4.4518

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7199 -0.2711 7.7425 7.7185 JPY/EUR 159.5110 -0.4844 160.0190 159.5070 JPY/USD 151.2225 -0.1891 151.4435 151.1425

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8692 -0.1625 0.8714 0.8687 CHF/EUR 0.9589 -0.3818 0.9627 0.9589 NOK/EUR 11.8226 -0.0317 11.8393 11.7988 SEK/EUR 11.8053 -0.1151 11.8308 11.7927 USD/EUR 1.0547 -0.2954 1.0581 1.0546

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5780 0.0316 1.5828 1.5751 CAD/USD 1.3889 0.1142 1.3892 1.3864