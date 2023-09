Chanos: Tesla připomíná Cisco, umělá inteligence nemusí být přínosem pro všechny firmy

V první části rozhovoru pro Bloomberg se Jim Chanos zamýšlel nad atraktivitou čínského trhu, na kterém má podle svých slov již dlouhou řadu let otevřeny krátké pozice (viz odkaz pod článkem). Ve druhé části rozhovoru mimo jiné odpovídal na dotaz, zda by takovou pozici otevřel na akciích společnosti NVIDIA.



Chanos na uvedenou otázku reagoval negativně s tím, že jeho fondy mají krátké pozice na akciích, které jsou spojovány s umělou inteligencí a mají mnohem vyšší valuace než NVIDIA. Investor následně hovořil o tom, že pokud v ekonomice a v některých odvětvích dochází k velkým technologickým změnám, na počátku obvykle panuje názor, že z nich budou těžit všichni. Postupně se ale ukazuje, že nové technologie také někoho poškozují.



Příkladem takového vývoje může být podle investora nástup internetových technologií, které digitalizovaly některé produkty a následně kvůli tomu poškodily firmy, které prodávaly jejich analogové formy. Tedy například Eastman Kodak. Pokud bude tedy umělá inteligence „tak velkou věci, jak se zdá,“ mělo by to mít podobné důsledky.



Chanos je podle Bloombergu známý jako investor, který v minulosti poukazoval na podvádění ze strany firem, včetně takových, jako byl Enron. On na to reagoval s tím, že dnes je například úplně běžné, že firmy zveřejňované zisky různě upravují, odečítají a přičítají k nim různé položky. Regulátor SEC podle Chanose už před lety sliboval, že v této oblasti zasáhne, ale „třeba měl v prvním čtvrtletí šestnáct stránek úprav zisku“. Problém se týká mimo jiné nákladů spojených s restrukturalizací, které jsou ale někdy vykazovány řadu let za sebou. Podle Chanose pak jde ve skutečnosti o běžný náklad, o který by zisky neměly být upravovány.



Chanos v rozhovoru také chválil práci Hindenburg Research, jehož názory je podle něj dobré si vždy vyslechnout, i když s nimi nakonec nemusí souhlasit. pak podle jeho slov zůstává „jednou ze 44 krátkých pozic, které máme.“ Jde o „akcii nadějí a snů“, která investorovi podle jeho slov připomíná v devadesátých letech. I u něj se totiž hovořilo o tom, kam všude bude expandovat a investoři kvůli tomu neustále zvyšovali valuace této akcie. „Cisco si nakonec vedlo ok, ale akcie prudce oslabila.“





Zdroj: Bloomberg