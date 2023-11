Víkendář: Přichází ochlazení na trhu s elektromobily?

Dochází na americkém trhu s elektromobily k ochlazení? Na tuto otázku na CNBC odpovídal Kevin Roberts z CarGuruss tím, že odpověď je kladná i záporná zároveň. Data totiž mohou podporovat oba pohledy, protože celkové prodeje stále rostou, ale u některých vozů a modelů začínají růst zásoby. „Trh tak naznačuje, že lidé v tuto chvíli nemusí nakupovat každý elektromobil, který je na trhu.“



Roberts také uvedl, že zásoby rostou rovněž u vozů se spalovacími motory, u elektromobilů se navíc zvyšuje nabídka a počet modelů, které míří na trh. Růst zásob pak ovlivňují i jejich velmi nízké stavy v roce 2022. Tato nízká čísla přispívají tedy například k tomu, že třeba zásoby u Fordu Mustang Mach-E se v září meziročně zvýšily o téměř 1400 %.



Na otázku týkající se snižování cen u vozů Tesly a vývoje prodejů těchto aut expert uvedl, že podle něj se celkově ceny elektromobilů stále nedostaly na úroveň automobilů se spalovacími motory. Takže se nedá hovořit o tom, že by zákazníci již ve větším množství kupovali elektromobily, protože jsou cenově porovnatelné s alternativami. K tomu Roberts dodal, že v říjnu byla průměrná cena elektromobilů v USA o 28 % výš než cena průměrného vozu se spalovacím motorem.



CNBC k diskusi o cenách přidala vývoj cen modelů Tesly, jejich meziroční pokles se v některých případech blíží 40 %:





Zdroj: CNBC



Podle experta se pak k pokračující cenové prémii elektromobilů stále přidávají obavy z dojezdu a z toho, že vůz nebude kde nabít. Ve výsledku se tak poptávka v tomto segmentu trhu stále nezvedá tak, jak by se na první pohled dalo čekat z pohledu na pokles cen některých aut. K tomu Roberts dodal, že na straně nabídky je zřejmý příliv nových elektromobilů tak, jak s nimi přichází na trh řada automobilek. Na straně druhé se ale zdá, že zákazníci, kteří inklinují k novým technologiím, již elektromobil mají, ale k jejich masové „adopci“ stále nedochází.



Emmanuel Rosner z na CNBC dokonce tvrdil, že řada automobilek přehodnocuje své plány a kvůli poptávce, která je slabší, než se očekávalo, nebude tolik investovat do dalšího rozvoje elektromobility. I tento analytik hovořil o průměrném spotřebiteli, který na rozdíl od technologických nadšenců není ochoten platit přetrvávající cenové prémie za elektromobil, které podle tohoto experta mohou dosahovat až 25 %. S cenovou dostupností „zápasí i Tesla“ a ani ona podle Rosnera nebude mít ještě několik let v nabídce skutečně dostupný elektromobil.



Nebylo by tak pro investory nejlepší zaměřit se na firmy v odvětví, které nejsou vystaveny riziku spojenému se „špatným systémem pohonu“? Rosner k tomu řekl, že to je skutečně cesta, kterou by doporučoval, protože v tuto chvíli je extrémně těžké sázet na to, jak bude pohon automobilů vypadat v budoucnu. Lepší je najít firmy v odvětví, které mají zajímavé technologie použitelné všude. Příkladem může být podle Mobileye Global, která se zaměřuje na autonomní řízení a „je jí jedno, zda bude v elektromobilu či tradičním vozu se spalovacím motorem.“





Zdroj: CNBC