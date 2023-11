Skvělý závěr obchodování na Wall Street

Závěrečné obchodování na Wall Street v tomto týdnu jen podtrhlo vynikající druhou polovinu tohoto týdne. Klíčovou událostí dne bylo zveřejnění údajů z amerického trhu práce za desátý měsíc roku 2023 a rovněž výsledky za 3Q23 společnosti .



Zaměstnanost v USA v říjnu byla nižší než očekávání trhu, a to vše se událo při vyšší nezaměstnanosti o 0,1 p.b.. Počet nově otevřených pracovních míst se zvedl o 150 tisíc, kdežto konsensus kalkuloval s přírůstkem 180 tisíc pracovních míst. Trhům zahrála do karet i informace k vyšší nezaměstnanosti, konkrétně 3,9 %. Rovněž je patrný pokles tempa zvedání mezd, tedy kroky centrální banky se dají po těchto datech zhodnotit jako dostačující a vše nahrává pro vrchol úrokových sazeb na současné úrovni.



Nejsilnějším indexem byl technologický Nasdaq Composite, který nejvýrazněji profituje z posledního zasedání Fedu a dat z amerického trhu práce. Nasdaq oproti včerejšímu závěru vzrostl o 1,4 %. Průmyslový Dow Jones Industrial Average posílil o 0,7 %.



Přibližně 0,5% ztrátu si připsaly po zveřejnění výsledků za předešlý kvartál akcie . Velký podíl na této ztrátě mají slabší než očekávané tržby z Číny. Výjimkou tržeb z prodejů hardware má IPhone, jehož tržby narostly o takřka 3 %.



Nejvýraznější růst od středy do pátku zaznamenaly akcie z polovodičového sektoru, které se velmi rychle zbavily obav z propadů tržeb díky restrikcím vlády Spojených států na export vybraných produktů do Číny. Akcie se vyšplhaly z týdenních minim o více jak 15 % a dnešní seanci zakončily růstem o 3,45 %. Velmi podobného příběhu si mohli povšimnout investoři u akcií AMD, které narostlo dokonce o více jak 20 % a páteční obchodní den uzavřelo v zisku 4,10 %.



V přidávání procent pokračovaly rovněž akcie Palantir, které po výborných výsledcích ocenil kladně například analytik , jenž softwarové společnosti upgradoval 12M cílovou cenu a současně upravil doporučení z neutral na buy, PLTR US +5,18 %.