Eisman o bankách, ekonomice a hodnotových pastech

Steve Eisman z Neuberger Berman vešel ve známost zejména díky filmu The Big Short a od té doby bývá hostem mediálních investičních diskusí. Nyní na CNBC hovořil o tom, že banky jsou podle něj již nějakou dobu „neinvestovatelné“. K tomu má tři hlavní důvody.



Investor řekl, že americké banky stále „ztrácí depozita a jejich čisté úrokové marže klesají“. K tomu mají horší dlouhodobější růstový výhled a regulátoři opět požadují vyšší objem vlastního kapitálu, což se na hospodaření bank ještě neprojevuje. Navíc podle investora zatím nenastal obrat v úvěrovém cyklu. K tomu dodal, že výsledky společnosti ukazují, že americký spotřebitel si vede stále dobře. Ale data od TransUnion ukazují opak.



Eisman tak vyhodnocuje situaci následovně: Spotřebitel je stále zdravý, ale nemůže utrácet velké položky, protože už není schopen si půjčovat. Podle něj „banky utahují svou politiku“ a „také si za 8 % neberete novou hypotéku“. Co by v takové situaci měla dělat americká centrální banka? Investor odpověděl, že podle něj „je Powell z nových dat stejně zmatený jako všichni ostatní, a to může být důvod pro pauzu ve zvedání sazeb.“



Eisman se také domnívá, že pravděpodobné není ani brzké snižování sazeb, výjimkou by byla situace, kdy by se americké hospodářství dostalo do hlubší recese. Powell má totiž stále na paměti to, co se dělo v sedmdesátých letech. Pokud by nyní také došlo ke snížení sazeb a inflace se následně začala opět zvedat, „šlo by o nejhorší scénář.“



Na otázku, zda banky nejsou přece jen atraktivní díky tomu, jak klesly jejich ceny, Eisman odpověděl negativně s tím, že během své kariéry se naučil, že pokud někdo kupuje jen proto, že ceny leží hodně nízko, padá do hodnotové pasti. Stejně tak přitom nemá smysl prodávat jen proto, že ceny leží hodně vysoko. Následující graf porovnává návratnost bankovního sektoru k celému trhu:





Zdroj: X



Banky se tedy nacházejí ve srovnání s celým trhem na historických minimech, jejich protipólem mohou být technologie, viz druhý obrázek:





Zdroj: X



Eisman je podle svých slov překvapen tím, jak silná je americká ekonomika. Fiskální stimulace se přitom podle něj ještě plně neprojevila a dojde k tomu až příští rok. K bankám pak ještě zopakoval, že jeho negativní pohled na ně je dán do značné míry zmíněnými změnami v regulaci, které směřují k vyšším požadavkům na kapitál.





Zdroj: CNBC