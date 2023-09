Eisman: Neinvestovatelné banky a hysterie na trhu kvůli něčemu, co je jasné už dlouhou dobu?

Na CNBC zmínili novou analýzu od , podle které by měl v následujících čtvrtletích přijít znatelný propad ziskovosti obchodovaných firem, a to kvůli výraznému snížení ziskových marží. K tomu podle CNBC trhy začínají chápat, že „sazby budou skutečně výše po delší dobu“. Steve Eisman z Neuberger Berman, který vešel ve známost díky svým investicím během let kolem finanční krize a následně filmu „The Big Short“, k tomu uvedl, že Fed opakoval „výše po delší dobu“ již na řadě svých zasedání, takže není důvod z toho být teď překvapený.



Eisman hovořil o tom, že trhy dlouho říkaly, že Fedu nevěří a „nyní, když popatnácté zopakoval, že sazby budou výše po delší dobu, si najednou řekly, že to je zlé.“ Investor také podle svých slov moc nedá na různé predikce recese. Podle něj tu jsou již dlouho a recese se i přesto nedostavuje. Ekonomem, kterého podle svých slov uznává, je například Ed Hyman z ISI. Ten se nedávno přidal k těm, kteří predikují příchod recese. Ale „i on uznává, že ji zatím nic neindikuje, jen si myslí, že přijde.“



„Já nejsem ekonom, tohle je byznys, který učí pokoře. Jeden den můžete mít pravdu, druhýden se můžete mýlit. Může se to dokonce stát v ten samý den. V tuhle chvíli prostě není důkaz přicházející recese,“ řekl investor. Je recese potřeba na snížení inflace? Eisman na otázku odpověděl, že v tuto chvíli se zdá, že jí třeba není. Zopakoval však, že není ekonom a dodal: „Ekonomika je silná, inflace klesá a lidé propadají hysterii, že sazby budou delší dobu výš. Já jí nepropadám.“



„Určitá“ korekce na akciích může podle experta přinést nějaké příležitosti, a to na dlouhých pozicích, na krátkých ne. Mezi tyto příležitosti mohou patřit společnosti, které mají vazbu na vyšší vládní výdaje v oblasti infrastruktury. Dluhopisy Eisman podle svých slov v tuto chvíli „již neshortuje“, kupuje některé korporátní obligace „vysoké kvality“. Co se ještě investorovi líbí? Na tuto otázku Eisman odpověděl, že se mu rozhodně nelíbí banky. Proč?



Investor vidí bankovní sektor celkově jako „neinvestovatelný“. Chápe sice, že někdo chce nyní nakupovat třeba , protože věří, že se zvedne investiční bankovnictví. Pro Eismana je ale rozhodující to, že ze sektoru stále odtékají vklady, nejvíce z oblasti menších a regionálních bank. Celkový objem depozit ale zůstává stále znatelně nad trendem, a to podle investora spolu s vyššími sazbami znamená, že odliv depozit bude pokračovat. Teze, podle které čisté úrokové marže již brzy dosáhnou svého dna a pak se začnou zvedat, je tedy podle Eismana mylná. Atraktivitě bank nepomáhá ani nová regulace, která bude pravděpodobně zvedat požadavky na kapitál, a tudíž se negativně dotkne ziskovosti.

Zdroj: CNBC