Německá vláda kvůli vysokým cenám elektřiny podpoří průmyslové podniky, dohodla se kvůli tomu na pětiletém balíku opatření. Kancléř Olaf Scholz dnes řekl, že firmy jen příští rok pocítí úlevu až 12 miliard eur (přes 295 miliard Kč). Opatření jsou financována v rámci takzvané dluhové brzdy, uvedl ministr financí Christian Lindner.



"Pro Německo jako průmyslovou zemi je to v této době velmi dobrá zpráva. Spolková vláda masivně uleví zpracovatelskému průmyslu s náklady na elektrickou energii. Radikálně snížíme daň z elektřiny, stabilizujeme přenosové poplatky a pokračujeme v kompenzacích v cenách elektřiny, aby se podniky mohly lépe vyrovnat se současnými cenami elektrické energie," řekl sociální demokrat Scholz.



Ministr hospodářství Robert Habeck, který je ze strany Zelených, dohodu označil za klíčový krok k podpoře konkurenceschopnosti německého průmyslu. "Podpoříme podniky od těch středních až po koncerny," řekl. Za správnou cestu považuje balíček i ministr financí Christian Lindner z liberálních svobodných demokratů (FDP). "Konkurenceschopnost průmyslu i středních podniků je pro vládu stejně důležitá. Proto v celé šíři snížíme daňovou zátěž výrobních provozů náročných na energii," dodal.



Součástí plánu je masivní snížení daně z elektřiny na minimální evropskou úroveň. Z toho by podle prohlášení měly profitovat všechny podniky, nikoli pouze ty, které doteď dostávaly kompenzace za vysokou spotřebu elektřiny ve špičce. Stávající kompenzace pro 350 podniků, které čelí mimořádné mezinárodní konkurenci, budou prodlouženy a rozšířeny.



Spolková vláda uvedla, že balíček se skládá z několika částí. Vedle už dohodnuté stabilizace přenosových poplatků pro první polovinu roku 2024 výrazně klesne pro všechny podniky ve výrobě daň z elektřiny. Konkrétně ze současných 15,37 eura (377 Kč) za megawatthodinu na 50 centů (12,30 Kč) za megawatthodinu. V převodu na kilowatthodiny to bude z 1,537 centu na 0,05 centu.



Snížení daně z elektřiny bude pro roky 2024 a 2025 ukotveno zákonem. Vláda se zároveň shodla, že snížení by mělo následně platit i tři další roky, tedy v letech 2026 až 2028, pokud bude možné z rozpočtu zajistit financování takové úlevy.



Německá vláda se na opatřeních dohodla po měsících sporů ve vládní koalici ohledně toho, jak zajistit, aby německý průmysl zůstal v prostředí vysokých nákladů na energie konkurenceschopný. Vláda dnes uvedla, že balík obratem předloží Spolkovému sněmu, aby ho poslanci mohli schválit co nejdříve.



Dluhová brzda je opatření zakotvené v ústavě, které brání přílišnému zadlužování země. Na dodržování tohoto mechanismu, který funguje automaticky ze zákona, trvá ministr financí Lindner. Po oznámení dohody začaly na burzách zpevňovat akcie německých chemiček.



Vysoké ceny energií jsou aktuálním tématem také v České republice, kde zatěžují domácnosti i podniky. Energetický regulační úřad (ERÚ) na příští rok navrhl výrazné zvýšení regulované složky energií, která se na konečné ceně energií podílí velmi výrazně. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti by podle návrhu měla vzrůst meziročně o 71 procent. Ještě výrazněji stoupne pro velké odběratele, na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent. Definitivní podobu regulované složky cen energií představí ERÚ koncem listopadu.



Skokový růst regulovaných složek ceny energií může podle Ocelářské unie fatálně ohrozit konkurenceschopnost českého ocelářství, protože by to zvýšilo náklady firem o desítky až stovky milionů korun ročně. Ztráty konkurenceschopnosti se obává také Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP).