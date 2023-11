Rozbřesk: Cyklus snižování sazeb v Maďarsku pokračuje

Zatímco ČNB se k prvnímu snížení oficiálních sazeb teprve odhodlává, tak v nedalekém Maďarsku již cyklus uvolňování měnových podmínek započal a tento týden dále pokračoval, když Maďarská národní banka (MNB) v souladu s očekáváním trhu snížila základní úrokovou sazbu o 75 bazických bodů z 12,25 % na 11,5 %.



Pokles sazeb odrážel podle komentářů z MNB dva hlavní faktory. Vedle nejisté vnější hospodářské situace jde zejména o zlepšující se domácí fundamenty. Proces dezinflace je totiž v poslední době rychlý - tříměsíční klouzavá jádrová inflace se dostala pod 3 % meziročně. Viceguvernér Virág navíc na tiskové konferenci zdůraznil, že dezinflační proces je v širokém rozmezí a poslední celkový údaj se nachází na spodní hranici prognózovaného rozpětí. Dodal, že na konci roku očekává inflaci kolem 7 % meziročně. Na otázku, jak může proces dezinflace v příštím roce ovlivnit zvýšení minimální mzdy o 15 % a zaručené mzdy o 10 %, odpověděl, že MNB neočekává výrazné inflační tlaky ze strany dynamiky mezd a toto zvýšení mezd již bylo zahrnuto v zářijové prognóze. Dále uvedl, že základní úroková sazba by mohla být do konce roku snížena pod 11 % a v únoru pod 10 %, vše samozřejmě v závislosti na aktuálních tržních okolnostech.



I přes snížení sazeb o 75bps ale MNB zůstala poměrně jestřábí a zdůraznila opatrný postup v budoucnu. My očekáváme měsíční snižování o 75bps na příštích třech zasedáních, což by znamenalo základní úrokovou sazbu na hladině 9,25 % v únoru. Během jara 2024 odhadujeme, že celková inflace by mohla klesnout pod 5 % meziročně, což vytvoří prostor pro další snižování sazeb, ačkoliv asi již o něco pomalejším tempem (o 50bps místo 75bps). Důležitý v tomto ohledu bude i březnový inflační výhled MNB. Ve 3.čtvrtletí 2024 čekáme snížení sazeb pod 7 %.



Divokou kartu má jako vždy forint. Poslední rozhodnutí naznačuje, že kurz EUR/HUF pod 380 MNB vyhovuje. Pokud se pár EUR/HUF bude i nadále pohybovat mezi 370 a 400 (jako doposud v letošním roce), tak neočekáváme ani zrychlení, ani zpomalení tempa uvolňování měnové politiky (oproti hodnotám uvedeným výše).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna lehce posílila a posunula se pod 24,50 EUR/CZK bez výraznějších domácích i zahraničních impulsů. Dnešní obchodování bude na globálních trzích klidnější (Díkůvzdání v USA). Předpokládáme, že dnešní výsledek PMI v eurozóně může být pro korunu spíše lehce negativní zprávou.



Eurodolar



Americký dolar během včerejší seance lehce zpevnil a odmazal část ze ztrát z předešlých dní - měnový pár se posunul do blízkosti 1,09 EUR/USD díky lehce lepší týdenní statistice z amerického trhu práce a po vyšším výsledku inflačních očekávání domácností (podle průzkumu UniMichigan). Na druhou stranu slabší výsledky zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby bezesporu brzdily dolar v rozletu. Sváteční obchodování (Díkůvzdání v USA) s sebou dnes přinese nižší likviditu - pozornost se soustředí na výsledky podnikatelských nálad v eurozóně (PMI), které v případě dalšího slabého výsledku spíše lehce podpoří americký dolar.