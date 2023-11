Parovod z ČEZ bude zásobovat energií hlavní výrobní závod Madety, ta sníží stamilionové účty

Největší česká mlékárna Madeta postaví parovod, který bude od srpna 2024 dodávat firemnímu závodu v Jindřichově Hradci energii. Povede z Energetického centra Jindřichův Hradec, jež patří do skupiny ČEZ a spaluje biomasu. Investice bude 100 milionů Kč, zaplatí ji Madeta. Parovod bude dlouhý 2,5 kilometru, ročně dodá Madetě 80.000 gigajoulů (GJ) páry. Novinářům to řekli zástupci ČEZ a Madety, kteří dnes podepsali smlouvu o stavbě, která začne na přelomu roku.



Na příští rok počítá Madeta, že jí stoupnou meziročně náklady na energie o 46 milionů. Roční náklady na energie má mlékárna kolem 400 milionů, řekl dnes na dotaz ČTK generální ředitel Madety Milan Teplý.



"Teď tady vyrábíme páru a topíme v kotlích plynem. V obdobích, kdy jsme se (pro parovod) rozhodovali, byla doba, kdy nebylo jasné, jestli bude dost plynu. Trnuli jsme hrůzou, že budeme svítit svíčkami a topit dřívkem uprostřed obýváku. Dopadlo to trošku jinak, ale i v tuto dobu se nám zdálo, že vyráběná pára bude lukrativní finančně, bezpečná a ekologická, tak proč do toho nejít," řekl Teplý.



Madeta tak podle něj pokračuje ve snaze o ekologičtější výrobní vstupy. Zároveň posiluje svou energetickou bezpečnost a snaží se nahrazovat cenově nestabilní zdroje energií. "Momentálně si v Jindřichově Hradci vyrábíme páru v naší vlastní kotelně, kde používáme k ohřevu plyn. Ten nahradíme právě dodávkou páry z Energetického centra. Parovod začneme stavět na přelomu roku, zprovoznění této naší investice předpokládáme příští rok v srpnu," řekl Teplý.



Průměrná teplota páry v parovodu se bude pohybovat kolem 180 stupňů Celsia. Většina potrubí bude v podzemí. Madeta má s ČEZ dohodu, že zhruba po dvou až třech letech od dokončení parovodu ho ČEZ od mlékárny koupí.



"Spolupráce Energetického centra a Madety v Jindřichově Hradci při dodávce páry z biomasy ukazuje, že hledáním funkčních a současně udržitelných řešení jde posilovat energetickou soběstačnost a šetřit na energiích," uvedl ke stavbě v tiskové zprávě místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.



Madeta vyrábí v Jindřichově Hradci hlavně mléčné dezerty jako lipánek, dále tvarohy, jogurty, zakysané smetany, sýry cottage nebo romadur. Teplý řekl, že potravinářství je nyní vystavené velkému tlaku, a z toho mlékárenství skoro největšímu. "Mléko ohříváme, hned ho zase chladíme, spotřeba (energií) je obrovská. A ani v dnešní den stále netušíme, jaká bude energetická náročnost v roce 2024," řekl Teplý.



Madeta měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 7,23 miliardy korun. Meziročně stouply o 21,7 procenta. Zisk po zdanění klesl o 14 procent na 212,9 milionu. Loňský rok označila firma za velmi obtížný. Vyplývá to z výroční zprávy. Mlékárně loni klesla rentabilita tržeb téměř o 30 procent. Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka.



Energetické centrum, člen skupiny ČEZ, zásobuje dvě největší sídliště ve městě - Vajgar a Hvězdárnu. Vzniklo s textilním podnikem Jitka jako jeho energetický zdroj, kryl potřeby tepla a elektřiny. Po roce 2002 se kotle rekonstruovaly, původně používaný mazut a zemní plyn nahradila biomasa. Dva kotle na biomasu dodají ze slámy, sena a řepky ročně 40.000 megawatthodin elektřiny a 100.000 GJ tepla.