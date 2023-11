Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu se lehce vylepšuje... ale?

Nálada v německé ekonomice se podle indexu nákupních manažerů v listopadu lehce zlepšila - index v průmyslu vzrostl na 42,3 bodu (6měsíční maxima) a celkový index na 47,1 bodu. Lepší čísla přišla také z celé eurozóny (index v průmyslu na 43,8 - rovněž půlroční maxima). I když na včerejší statistiky zareagovala koruna pozitivně a snažila se rozšiřovat své zisky, průmysl v Německu a v celé eurozóně má před sebou ještě minimálně několik měsíců klopýtání a slabé poptávky.



Za prvé proto, že celková úroveň indexu nákupních manažerů v průmyslu (42,3 a 43,8) zůstává pod klíčovou hranicí 50 bodů a ukazuje na pokračující kontrakci (i když slabší než před měsícem). Za druhé pohled “pod pokličku” naznačuje, že německé průmyslové firmy dál čelí slábnoucí domácí i zahraniční poptávce a pokračují jak ve snižování stavu zásob (zkracování času dodávek), tak současně opatrně snižují stavy zaměstnanců. Původcem slabé poptávky je podle německých průmyslníků zejména tržní nejistota omezující investice, utaženější finanční podmínky (dražší peníze) a také všeobecný trend snižování úrovně zásob.



My i nadále očekáváme, že kontrakce v evropském průmyslu bude mít přesah do začátku roku 2024 a bude brzdit oživení české ekonomiky ke konci roku 2023. Na druhou stranu nepředpokládáme, že by mělo jít o trvalou a hlubokou kontrakci. Ke stabilizaci průmyslu by měly časem přispět nižší úrovně skladových zásob a současně také uvolněnější měnové podmínky v druhé polovině roku 2024. Je pravda, že německý průmysl čelí současně řadě strukturálních výzev a erozi globální konkurenceschopnosti - zejména v segmentu automotive a v energeticky náročných odvětvích (chemický průmysl, zpracovatelé kovů). Průmyslový útlum, který pozorujeme dnes, je však (s výjimkou segmentu automotive) spíše cyklickou epizodou postihující současně i průmysl v USA a v Asii. A poslední listopadové výsledky nákupních manažerů ostatně potvrzují, že míra kontrakce se již začíná postupně zmírňovat.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna v reakci na relativně lepší výsledek indexu německých nákupních manažerů v průmyslu získala pevnější půdu pod nohama a posílila pod 24,40 EUR/CZK. Z globální scény přijde ke konci týdne méně impulsů a pozitivní efekt PMI tak může přetrvat ještě v závěru tohoto týdne.



Eurodolar

Na eurodolaru bylo v posledních čtyřiadvaceti hodinách klidněji kvůli svátku Díkůvzdání. Obchody na devizových trzích asi nebudou živější ani během dnešního “black friday” - startu předvánoční nákupní sezóny v USA. Euru by teoreticky mohly hrát do karet o něco “méně slabé” výsledky indexu nákupních manažerů, na druhou stranu pro něj nevyznívá vůbec příznivě překvapivé vítězství populistů v nizozemských volbách.