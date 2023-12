Dočkáme se hodně drahé čokolády? Počasí v Africe ničí kakaovou úrodu

Nestor N'Guessan má kolem nohou bahno z neustálého deště a ukazuje na kakaovníky zpustošené hnilobou na své farmě na Pobřeží slonoviny. Dvaapadesátiletý pěstitel nemůže tyto rostliny zachránit před nemocí černých lusků, a tak se soustředí na karanténu všech zdravých rostlin, které mu ještě zbyly. Kvůli namočení v posledních měsících je na jeho stromech méně lusků a na některých z nich je jen hrstka kakaových pupenů. "Musel jsem vytvořit hranici, abych zabránil kontaminaci zbytku plantáže," řekl při prořezávání zdravého porostu. "Výnosy jsou nízké. Počasí nám nepomohlo," otevírá příběh agentura Bloomberg.

A tvrdí, že je to klimatická krize, která se odehrává na Pobřeží slonoviny a v Ghaně, těžkých vahách kakaa, s důsledky pro celosvětovou potravinovou inflaci. Příliš mnoho deště snižuje produkci a zpožďuje sklizeň, což způsobuje, že velkoobchodní ceny v New Yorku jsou nejvyšší za posledních 46 let.

Podle společnosti Maxar Technologies Inc. spadlo v západní Africe od 1. května, kdy začalo období dešťů, více než dvojnásobek srážek oproti 30letému průměru. Škody na výnosech jsou umocněny dlouhým bojem pěstitelů o výplaty, takže mají jen málo peněz, které mohou vložit zpět na své pozemky.

V tomto období probíhá hlavní sklizeň a neustálé záplavy mění polní cesty v neprůjezdné bažiny, vyvracejí květy ještě před rašením a podporují množení plísňové infekce, která mění lusky velikosti ragbyového míče v černou kaši.

Na základě údajů poskytnutých obchodníky a vývozci se očekává, že produkce Ghany bude nejnižší za posledních 13 let a produkce Pobřeží slonoviny nejnižší za posledních sedm let. Podle Mezinárodní organizace pro kakao tyto země dohromady produkují přibližně 60 % světové produkce bobů.

Nejaktivnější futures kontrakty se v New Yorku obchodují na nejvyšší úrovni od roku 1977 a překonaly hranici 4 200 USD za tunu. Za tuto cenu by se dalo koupit asi 50 barelů ropy. "Toto je býčí trh, který ještě nedosáhl vrcholu," řekl Fuad Mohammed Abubakar, ředitel společnosti Ghana Cocoa Marketing Co. (UK) Ltd., která je spojena s vládou. , která prodává a vyváží prémiové kakao. "Před námi jsou další rizika."

Vzhledem k tomu, že i cukr dosáhl desetiletého maxima, spotřebitelé budou s blížícími se Vánocemi pravděpodobně utrácet více za čokoládové tyčinky, sušenky a horké kakao. Americké ministerstvo zemědělství předpokládá, že ceny cukru a cukrovinek letos vzrostou o 8,9 % a v příštím roce o dalších 5,6 %, což předčí celkovou inflaci potravin.

Zdroj:Bloomberg

Společnost Mondelez International Inc., výrobce tyčinek Toblerone a sušenek Oreo, zvýší v příštím roce některé ceny, uvedl už 6. listopadu pro televizi Bloomberg generální ředitel Dirk Van de Put. Společnost SA, vlastník zmrzliny Haagen-Dazs a cukrovinek Quality Street, uvedla, že učiní totéž.

Bylo by logické dojít k závěru, že zemědělci mají z odměn prospěch, ale ve skutečnosti tomu tak není, píše Bloomberg - dokonce ani s prémií 400 dolarů za tunu, která se k tržní ceně připočítává jako rozdíl v životním příjmu.

Trhy s kakaem na Pobřeží slonoviny a v Ghaně jsou přísně kontrolovány vládami a regulační orgány obvykle prodávají boby zahraničním odběratelům nejméně 12 měsíců předem. To znamená, že peníze vyplácené zemědělcům za letošní úrodu byly zafixovány přibližně před rokem, kdy se futures kontrakty pohybovaly kolem 2 500 dolarů za tunu.

V tuto chvíli pěstitelé čekají na jednání vlády pro příští sezónu s předními odběrateli, jako jsou Barry Callebaut AG, Cargill Inc. a Olam International Ltd. Podle lidí obeznámených s touto záležitostí se strany nacházejí v patové situaci, kdy společnosti nákupy odkládají, protože chtějí slevu.

Půda na pozemku Samuela Adda o rozloze 12 akrů v ghanském okrese Suhum - asi 65 kilometrů severně od hlavního města Akkry - má písčitou konzistenci, takže pěstování kakaa je poněkud obtížnější i v těch nejlepších podmínkách.

Celosvětová produkce v posledních dvou sezónách neodpovídala poptávce a očekává se, že tomu tak bude ještě několik let, uvedl Abubakar. "Reakce na nabídku nebude okamžitá," řekl. "Bude trvat nějakou dobu, než vyšší ceny zvýší produkci." Navíc předpisy o odlesňování přicházející z Evropské unie - hlavního centra pro západoafrickou úrodu - pravděpodobně zvýší náklady, protože fazole jsou sledovány v dodavatelském řetězci.

Přesto celkový příjezd do přístavu v sezóně, která začala 1. října, činí 479 449 tun, zatímco před rokem se odhadoval na 707 200 tun. To je pokles o 32 %.

Nedostatek nabídky přinutil společnost Societe Ivoirienne de Transformation de Produits Agricoles, která může zpracovat více než 1 500 tun denně, v den návštěvy reportéra agentury Bloomberg odstavit jeden ze svých strojů.

Náročné klima a nízké platy vedou některé zemědělce k tomu, aby se vzdali pěstování fazolí a dali přednost jiným komoditám, zejména kaučuku a zlatu. Kaučukovníky nepotřebují tolik údržby a Pobřeží slonoviny je nyní největším producentem v Africe. "Mnoho plantážníků opustilo kakao," řekl.

V Ghaně je lákadlem zlato. Řemeslná těžba představuje asi třetinu produkce země a zemědělci hovoří o tom, že jim společnosti vytrvale nabízejí velké částky peněz za to, že se vzdají své půdy. Při projížďce kakaovým pásem země zjistíte, že mnoho plantáží bylo nahrazeno takzvanou galamsey. "Pokud dnes zemědělci vidí vysoké ceny a je jim vyplácena nízká cena, jak mají zemědělci pokračovat v pěstování kakaa?" uzavírá Bloomberg.