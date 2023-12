Perly týdne: Cybertruck jako samostatná kategorie, návrat inflace k 2 % a opomíjené evropské banky

Na Yahoo Finance se diskutovalo o tom, jaký dopad může mít Cybertruck na a další automobilky, Ed Yardeni z Yardeni Research zase hovoří o možném opakování vývoje z dvacátých let minulého století. Tedy o nastartování technologického a ekonomického boomu. A Jeffrey Kleintop radí investorům, aby věnovali větší pozornost finančnímu sektoru.



Až se k elektromobilům přesune i zákazník… Akcie reagovaly pozitivně na ohlášený odkup a akcií a dividendový program. Mary Barra, která stojí v čele automobilky, v rozhovoru pro Yahoo Finance vyjádřila určité zklamání z poptávky po elektromobilech. Na Yahoo to komentovali s tím, že je díky svému portfoliu vozů v dobré pozici, aby těžilo z posunu k elektromobilitě „ve chvíli, kdy se sem přesune i zákazník.“ Svou roli nyní přitom stále hrají faktory jako hustota sítě nabíjecích stanic, doby nabíjení a podobně.



Mary Barra v rozhovoru uvedla, že její osobní vozy by měly být všechny ve formě elektromobilů do roku 2035, ale „nakonec rozhodne zákazník“. Greg Migliore z Autoblogu k tomu dodal, že tou dobou by také měl generovat z prodeje elektromobilů vyšší ziskové marže. Na Yahoo přidali následující graf, který ukazuje aktuální predikce vývoje trhu s elektromobily od Boston Consulting Group a porovnává je s predikcemi z předchozích let:





Může být pro výraznou konkurencí Cybertruck od Tesly? Migliore si myslí, že nemusí jít o přímou konkurenci pro tradiční trucky, vůz od Tesly může být více otázkou image. Navíc není jasné, o jak kvalitní produkt půjde a expert v této souvislosti připomněl Muskova slova, podle kterých „prototypy nejsou tak těžké, ale samotná výroba ano.“ Expert si také nemyslí, že by existovala nějaká jasná cenová hranice, nad kterou už by byl Cybertruck propadákem. Podle něj totiž existuje dost fanoušků Tesly a tohoto modelu, kteří by byli ochotni zaplatit skutečně hodně.





Další pokles inflace: Inflace se během 12 – 18 měsíců vrátí na 2 – 2,5 %. Na CNBC to tvrdil Ed Yardeni z Yardeni Research, podle kterého zároveň ekonomika vykazuje pozoruhodnou odolnost a popírá tak předpovědi recese. Yardeni podle svých slov již před rokem hovořil o tom, že inflace dosáhne rychle vrcholu a pak zamíří dolů. Jinak řečeno, věřil v její přechodnou povahu a toto slovo užívá i přesto, že s ohledem na předchozí vývoj může někomu připadat „naivní“.



Ekonom vysvětloval, že současné dění nelze podle jeho názoru srovnávat s vývojem v sedmdesátých letech, kdy byla vysoká inflace skutečně dlouhodobá. Právě při tomto srovnání se dá stále hovořit o tom, že nyní inflace klesá relativně rychle a „symetricky, tudíž byla přechodná.“ K tomu Yardeni dodal, že v americké ekonomice nemusela pro zajištění poklesu inflace přijít recese a jedním z důvodů je, že recese se dostavila do čínského hospodářství. Jeho útlum totiž táhnul dolů ceny čínských exportů do USA a přispěl tak k tamním dezinflačním tlakům.



Yardeni hovoří o tom, že se rozšiřuje „klub 5000“. Tedy počet stratégů, kteří hovoří o tom, že se index S&P 500 dostane na 5000 bodů. Ještě nedávno přitom v takový vývoj věřilo jen málo expertů. K tomu ekonom dodal, že letošní rok se nakonec vyvíjí poměrně standardně s ohledem na to, jak vypadá typický sezónní vývoj na americkém trhu. „Pesimistům na Wall Street se na počátku roku podařilo vyhnat všechny ven, jen jim pak zapomněli říct, že už je čas nakupovat,“ dodal Yardeni.



Podle ekonoma si akciový trh vede v delším období „extrémně dobře, protože extrémně dobře si vede ekonomika.“ On sám pak hovoří o dalším vývoji, který by mohl připomínat prudký technologický a hospodářský rozvoj dvacátých let minulého století. Na to na CNBC poukázali, že toto desetiletí ale neskončilo právě dobře, což ovšem podle Yardeniho bylo výsledkem špatných kroků vlády. Vše pak ukončili poznámkou: „Tak to se už opakovat nemůže.“





10 nejlepších a nejhorších dní: v následujícím grafu porovnává dlouhodobou návratnost amerického akciového trhu, k tomu přidává návratnost, které by bylo dosaženo při vyloučení deseti nejhorších dní (světle modrá křivka) a návratnost s vyloučením deseti nejdelších dní (šedá křivka):





Málo pozornosti finančnímu sektoru: Jeffrey Kleintop, který působí jako hlavní stratég ve společnosti Charles Schwab, se domnívá, že americká centrální banka může skutečně sazby snížit již ve druhém čtvrtletí příštího raku. Tak jsou totiž nastavena i tržní očekávání. Podle stratéga příští rok mohou sazby klesnout dvakrát či třikrát, ale celkově je důležité, že „Fed je ochoten držet je výše po delší dobu“. Na CNBC v této souvislosti zmínili i novou analýzu Yardeni Research, podle které příští rok klesnou sazby dvakrát až čtyřikrát, pokaždé o 25 bazických bodů (viz výše uvedený rozhovor s Edem Yardenim).



Kleintop má tedy za to, že sazby nemusí jít dolu tak prudce, jak čeká trh. K tomu nemusí přijít „očekávaná záplava likvidity“, což by se mohlo negativně projevit na „oblíbeném technologickém sektoru“. Potenciál pak stratég vidí ve finančním sektoru a zejména u evropských bank. U nich poukázal na to, že si vedou lépe než akcie amerických bank a zlepšuje se jejich hospodaření s tím, jak se zvedly sazby z negativních hodnot. Tento trend by mohl pokračovat, pokud by došlo k napřimování výnosové křivky – takový vývoj by pomáhal nejen evropským bankám, ale celému sektoru globálně.



Stratég preferuje evropské banky před americkými i proto, že první skupina nečelí tenzím v sektoru komerčních realit a v USA klesá kvalita některých skupin spotřebitelských úvěrů. Větší váha finančního sektoru „by se tak mohla v následujících šesti měsících vyplatit“. Na otázku týkající se nových predikcí OECD pak Kleintop odpověděl, že hovoří o zpomalujícím tempu růstu v USA, které by se podle nich mělo příští rok dostat jen na 1,5 %, zatímco letošní růst by měl dosáhnout 2,4 %. Evropa by se měla „vynořovat z mírné recese“. K tomu stratég dodal, že OECD většinou zůstává se svými predikcemi pozadu za ekonomy ze soukromého sektoru.



Následující graf ukazuje vývoj německého produktu a Ifo indexy očekávání a podnikatelského klimatu. Jejich hodnoty se nyní sice mírně zvedají, ale stále se celkově drží na velmi nízkých úrovních:





