Rozbřesk: Dynamika mezd zvolnila, důležitá data z US trhu práce a zlato na maximech

Meziroční dynamika mezd v české ekonomice zvolnila ve třetím kvartále ze 7,5 % na 7,1 %. Reálná mzda však díky rychlejšímu odeznívání inflace naopak zvolnila svůj pokles z -2,8 % na -0,8 %.



Včerejší čísla jsou přibližně v souladu s poslední prognózou ČNB (+7,0 %), a to i při pohledu do struktury. Rychle rostou mzdy (jak předpokládala centrální banka) v tržních odvětvích v čele se zpracovatelským průmyslem (+8,2 %) a vybranými službami - IT (+9 %) a pohostinství a hoteliérství (+8,8 %). Naopak zaostávají některé netržní služby v čele se školstvím (+3,3 %) a odvětví obchodu a stavebnictví.



Pro centrální banku však nakonec budou v tuto chvíli důležitější mzdová vyjednávání směrem k roku 2024. Tam předpokládáme lehké zvolnění v mzdové dynamice v tržních odvětvích - zejména pak v průmyslu, který do této chvíle spíše sklízí “sladké plody” úspěchů roku 2022 a první poloviny roku 2023. Směrem k roku 2024 je však pravděpodobné, že část průmyslu bude v důsledku slabších zahraničních objednávek tlumit svůj apetit po nových zaměstnancích a pravděpodobně i kosmeticky redukovat počet zaměstnanců. I tak předpokládáme, že mzdy po letošním růstu o více jak 7 % porostou příští rok tempem mezi 5-6 %.



Z pohledu prosincového zasedání ČNB vnímáme včerejší výsledek mezd jako “neutrální zprávu”, která je ve většině aspektů v souladu s prognózou. Celkově ale od posledního zasedání směrem k prognóze převažují proti-inflační rizika: centrální banka má “na stole” silnější korunu a slabší hospodářský růst. Zatím tak dál opatrně sázíme na první pokles sazeb o 25bps již na prosincovém zasedání.





*** TRHY ***



Koruna

Horší nálada na globálních trzích a zvolnění mzdové dynamiky dostaly korunu pod lehký tlak a měnový pár tak oslabil nad 24,40 EUR/CZK. Koruna dnes bude čekat na důležitá americká čísla.



Eurodolar

Eurodolar včera ubral ze svých předešlých zisků, když americké měně pomohl odraz dolarových sazeb od lokálního dna.

Dnešním dnem startuje série důležitých dat z amerického trhu práce. Údaje o počtu volných pracovních míst je pro rozhodování Fedu klíčový, přičemž další pokles může zesílit sázky na snižování sazeb Fedu v příštím roce. Vedle těchto dat bude důležitý i výsledek indexu podnikatelské nálady v amerických službách (ISM). Eventuální pokles k hranici 50 bodů by dolar rovněž nesl nelibě.



Akcie

Začátek nového týdne na Wall Street nevypadal nikterak pozitivně. Technologický index Nasdaq propadl o 0,8 % a i index S&P 500 ztratil téměř celé 1 procento. Z korporátních novinek jsme včera mohli zaznamenat razantní pohyb na akciích Alaska Air, které propadly o 14,2 % po oznámení akvizice konkurenční aerolinky Hawaiian Holdings za 1,9 miliardy USD. Hawaiian Holding včera naopak vyrostl o 192,6 %. Burza kryptoměn Coinbase reagovala na nárůst ceny Bitcoinu, který o víkendu opět překonal hranici 40 000 USD. Coinbase přidala 5,5 %. Automobilka Ford přidala 1,2 %. Sice došlo ke 0,5% snížení prodejů ve Spojených státech, ovšem v optice proběhnuvší stávky se jedná o spíše pozitivní číslo.