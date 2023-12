Slova šéfa Fedu vyhnala zlato přechodně nad 2100 dolarů za unci

Cena zlata se dnes brzy ráno dostala na rekordních více než 2100 dolarů (46.985 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), než zisky po poledni odevzdala. K růstu podle analytiků přispívá očekávání, že americká centrální banka (Fed) už začátkem příštího roku přistoupí ke snížení základních úrokových sazeb. Ty jsou teď ve Spojených státech na nejvyšší úrovni za více než 20 let.



Ranní zisky ale odezněly a po poledni cena vykazovala nepatrný pokles. Krátce po 13:00 SEČ se zlato k okamžitému dodání prodávalo zhruba za 2070 USD/oz. Při obchodování v Asii se cena kovu nad ránem dostala až na 2111,39 USD za unci, což byl rekord. Cena nejbližšího termínového kontraktu na zlato se po 13:00 SEČ nacházela v blízkosti 2089 dolarů za unci a také už mírně klesala.



Šéf Fedu Jerome Powell se v pátek vyjadřoval ke stavu ekonomiky a obchodníci z jeho slov došli k názoru, že centrální banka by mohla začít sazby snižovat už začátkem příštího roku. Na komoditní burze COMEX teď obchodníci zvyšují investice do kontraktů, s jejichž pomocí spekulují na další růst ceny.



"Po jeho (Powellově - pozn. ČTK) slovech nabyli obchodníci více přesvědčení o tom, že úrokové sazby v USA jsou už na vrcholu a že cesta ze současných hodnot je spíše dolů než nahoru," řekl podle agentury Reuters hlavní analytik společnosti KCM Trade Tim Waterer.



Powell mimo jiné řekl, že rizika nedostatečného a nadměrného zpřísnění měnové politiky už jsou ve větší rovnováze, ale že Fed v tuto chvíli o snížení úroků neuvažuje. Donedávna Powell říkal, že další zvýšení úrokových sazeb nelze vyloučit. Základní úrok je nyní v USA v pásmu 5,25 až 5,50 procenta.



Nižší úrokové sazby centrálních bank zlato obecně zatraktivňují. Zlato, které je považováno za uchovatele hodnoty proti devalvujícím měnám, samo žádný úrok nenese. V prostředí vysokých úroků tak investoři mívají více příležitostí, jak si zajistit vyšší výnos. Obchodníci teď vidí zhruba 70procentní pravděpodobnost, že Fed sníží sazby už do března, ukazují obchodní data FedWatch Tool na komoditní burze CME v Chicagu.



Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, po poledni vykazoval mírný růst a nacházel se blízko 103,37 bodu. I tak ale setrvává v blízkosti nejnižších hodnot od poloviny srpna.



Údaje z minulého týdne, které podpořily náladu na trhu, poukázaly na ochlazování inflačních tlaků a na postupné zlepšování situace na trhu práce. Guvernér Fedu Christopher Waller přitom naznačil možné snížení úrokových sazeb, jestliže bude inflace dál klesat.



"Technicky vzato, dosavadní dynamika stále vypadá dost silná, přestože ceny prolomily hranici odporu na úrovni 2050 USD/oz. Investoři dál nakupují kontrakty na růst ceny, a to jak v důsledku rostoucího geopolitického napětí, tak v důsledku očekávaného snížení sazeb v USA," poznamenala analytička společnosti ANZ Soni Kumariová, která se specializuje na komodity. Počet kontraktů na další růst ceny zlata je podle ní teď nejvyšší od loňského května.



Stříbro k okamžitému dodání po 13:00 SEČ ztrácelo 0,1 procenta na 25,17 USD za troyskou unci. Cena palladia odepisovala 1,1 procenta zhruba na 989 USD/oz, cena platiny pak vykazovala pokles o 0,5 procenta a nacházela se mírně nad 928 dolary za troyskou unci.

