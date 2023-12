V zámoří se vybírají zisky

Začátek nového týdne na Wall Street nevypadal nikterak pozitivně. Technologický index Nasdaq propadl o 0,8 % a i index S&P 500 ztratil téměř celé 1 procento. Investoři v tomto týdnu očekávají klíčová data z trhu práce. Taktéž je třeba dodat, že v minulém týdnu indexy vytvořily roční maxima a je tedy na řadě lehký výběr zisků před oznámením zásadních makrodat. Investoři dále pokračují v přesvědčení (podporovaném už i slovy guvernéra Jerome Powella), že cyklus zvyšování sazeb je již na konci. Dokonce se objevuje i přesvědčení, že k jejich poklesu může dojít na konci prvního čtvrtletí příštího roku. Aktuálně se ale už dalšího komentáře od centrálních bankéřů nedočkáme, a to až do 13.12., kdy ale už budeme znát výstup ze zasedání FEDu. Oči jsou ale všech ale směřují k pátečnímu reportu z trhu práce za listopad, kde se očekává vytvoření 180 000 nových pracovních míst (oproti 150 000 v říjnu) a míra nezaměstnanosti by měla zůstat na 3,9 %.Z korporátních novinek jsme dnes mohli zaznamenat razantní pohyb na akciích Alaska Air, které propadly o 14,2 % po oznámení akvizice konkurenční aerolinky Hawaiian Holdings za 1,9 miliardy USD . Zdá se, že investoři považují tuto cenu za výrazně nadhodnocenou a není divu, Hawaiian Holding dnes naopak vyrostl o 192,6 %. Burza kryptoměn Coinbase dnes reagovala na nárůst ceny Bitcoinu, který o víkendu opět překonal hranici 40 000 USD . Coinbase dnes přidala 5,5 %. Automobilka přidala 1,2 %. Sice došlo ke 0,5% snížení prodejů ve Spojených státech, ovšem v optice proběhnuvší stávky se jedná o spíše pozitivní číslo.