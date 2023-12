Jan Bureš: Maloobchod ukazuje na lepší výkon spotřeby ke konci roku

Maloobchodní tržby v říjnu vzrostly reálně meziměsíčně o 0,6 % (částečně i kvůli negativní revizi za září) a ukazují na lehké oživení spotřeby ke konci roku. S tím počítáme nejen my, ale i centrální banka, a z jejího pohledu nejsou dnešní čísla velkým překvapením.







Hodnocení čísel z maloobchodu trochu kazí pohled do jeho struktury. Je patrné, že tržbám do značné určité míry pomáhají pohonné hmoty. A výrazně lépe se také daří tržbám, včetně prodejů automobilů. Naopak jako by dál zůstávaly v “defenzivě” reálné tržby v řadě specializovaných prodejen (oblečení, rekreace a kultura) a žádné velké známky oživení také nehlásí tržby potravin. I tak je říjnový výsledek maloobchodu v zásadě v souladu s naším odhadem pro velmi mírný růst HDP ve čtvrtém kvartále (+0,1 % mezikvartálně - shodně odhad náš i ČNB). Spotřeba domácností však v tuto chvíli není zatížena takovou nejistotou jako výsledky vývozů a investic - a v tomto ohledu nám více napoví zítřejší výsledky říjnového průmyslu a zahraničního obchodu.



Pro rok 2024 dál sázíme na opatrné oživení spotřeby, které by mělo být dané lehkým růstem reálné mzdy (po více než dvou letech meziročního poklesu) a poklesem míry úspor u vyšších příjmových skupin.



Z pohledu prosincového zasedání ČNB vnímáme dnešní výsledek maloobchodu jako “neutrální zprávu” v souladu s prognózou. Celkově ale od posledního zasedání směrem k prognóze převažují protiinflační rizika - centrální banka má “na stole” silnější korunu a slabší hospodářský růst (za třetí kvartál). Zatím tak dál opatrně sázíme na první pokles sazeb o 25 bps již na prosincovém zasedání. To ostatně připustil ve svém dnešním vystoupení v Poslanecké sněmovně i guvernér Aleš Michl.