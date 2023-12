Rozbřesk: Pozitivní překvapení v tuzemském průmyslu. Koruna drží dobyté pozice

Tuzemská průmyslová produkce v říjnu meziročně reálně vzrostla o 1,9 %, meziměsíčně byla vyšší o 2,8 %. To je v souladu s naším očekáváním lehkého oživení české ekonomiky ve čtvrtém kvartále tohoto roku.



Lepší výsledek říjnového průmyslu je sice do značné míry dílem sektoru automotive, kde v říjnu skončily odstávky (dané výpadky součástek ze Slovinska) a znovu se rozjela výroba. Oproti září však vzrostla po sezónním očištění průmyslová produkce napříč naprostou většinou důležitých sektorů, včetně strojírenství, produkce plastů i kovů. Jediným setrvale klesajícím odvětvím tak zůstává výroba počítačů a elektroniky.



Celkově tak říjnový průmysl zatím potvrzuje naše sázky na lehké oživení hospodářství v posledním čtvrtletí tohoto roku. Předpokládáme stejně jako centrální banka mezikvartální růst o 0,1 % (náš nowcast po včerejších číslech ukazuje na stagnaci).



Na druhou stranu je třeba vidět, že přes lehké zlepšení říjnové produkce zůstává její celková úroveň v řadě klíčových oborů (například strojírenství) relativně nízká, stejně tak jako hodnota nových objednávek napříč většinou odvětví s výjimkou segmentu automotive. V říjnu nové zakázky dále klesaly – meziročně o 4 %, což bylo taženo především zahraničními zakázkami. Z našich hlavních exportních trhů se nedaří zvláště Německu, kde říjnový průmysl překvapil negativně a zaznamenal meziměsíční pokles o 0,4 %.



A konečně pozitivně nevyznívají ani předstihové ukazatele a podnikatelské nálady (PMI). Předpokládáme proto, že start do roku 2024 bude z pohledu průmyslu relativně slabý a vývozy i investice budou české hospodářství spíše brzdit.



Z pohledu ČNB je včerejší číslo neutrální. Dále proto předpokládáme první opatrný pokles sazeb v prosinci (-25 bps), což nevyloučil ve svém vystoupení před Poslaneckou sněmovnou ani guvernér Aleš Michl. Hlasování však bude relativně těsné a ve hře zůstává posunutí začátku cyklus snižování sazeb do roku 2024.



TRHY



Koruna

Koruna drží na konci týdne dobyté pozice a zatím chybí impuls, který by jí vytrhl z lehké letargie okolo úrovně 24,30 EUR/CZK. Včerejší výsledek tuzemského průmyslu sice překvapil pozitivně, zklamání z německých čísel však negovalo jakékoli ambice koruny dále posílit (viz úvodník). Dnes je domácí makro kalendář – s výjimkou listopadové míry nezaměstnanosti – prázdný, a proto mohou korunu primárně ovlivnit impulsy ze zahraničí, především výsledek payrolls ve Spojených státech.



Eurodolar

Eurodolarový trh vyčkává na listopadové statistiky z amerického trhu práce, které budou zveřejněny dnes odpoledne. Očekáváme, že přírůstek nových pracovních míst skončí za očekáváním, podobně jak dopadl ADP report zveřejněný ve středu. Dalším sledovaným ukazatelem může být růst mezd a především míra nezaměstnanosti (a to zejména pokud by povylezla na 4,0 %). Reakci eurodolaru na data z trhu práce lze však těžko odhadnout, neboť americká měna v tuto chvíli na slabší makro data příliš nereaguje.