Síkela přiznal možnost vybudování 4 nových jaderných reaktorů a S&P 500 by příští rok mohl dosáhnout nového maxima

Ministr Síkela přiznal možnost vybudování 4 nových jaderných reaktorů. Vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí bloku se dohodli na nových pravidlech pro regulaci umělé inteligence. Americký akciový index S&P 500 by mohl dle odhadů dosáhnout příští rok nového maxima a bitcoin se propadl směrem k 40 000 dolarů.

Ministr průmyslu a obchodu Síkela pro HN řekl, že by mohly vzniknout až 4 nové velké jaderné reaktory a několik malých a že by tato možnost by musela být vložena do smluvních podmínek. A dodal, že nehrozí, že by EU model financování nových reaktorů neschválila. Rozhodnutí Evropské komise přijde začátkem příštího roku. Model financování bude velmi blízký myšlence CFD.



J&T Banka zvyšuje cílovou cenu na na 1 390,97 Kč z 1 279,54 Kč/akcie, doporučení drží na „buy“.



Vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí bloku dosáhli v noci na sobotu předběžné dohody na podobě unijních pravidel po 37hodinovém vyjednávacím maratonu. Ohledně konečné podoby dokumentu, který vstoupí v platnost nejdříve v roce 2025, poskytli zástupci unijních institucí ale jen málo informací, upozornil v sobotu list The Guardian. V oblasti regulace AI se podle něj EU nicméně dostává před USA, Čínu a Británii.



Podle nejnovějšího průzkumu Markets Live Pulse společnosti Bloomberg dosáhne index S&P 500 v roce 2024rekordního maxima, pokud se USA vyhnou propadu do recese. Medián 518 respondentů očekává, že S&P 500 se příští rok vyšplhá na 4 808 bodů, čímž by překonal své předchozí závěrečné maximum 4 797 bodů z ledna 2022. Výnos 10letého státního dluhopisu klesl na 3,8 % z letošního maxima 5 %. Více než dvě třetiny respondentů uvedly, že jako nejvyšší riziko pro trhy nevidí tvrdé přistání ekonomiky a většina očekává, že snížení úrokových sazeb Fedem začne do července.



Bitcoin přinesl další záchvat své notoricky známé volatility, když uprostřed širšího výprodeje kryptoměn spadl k 40 000 dolarům.