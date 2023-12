Akciový medvěd Wilson očekává ve čtvrtém kvartálu pokles firemních zisků, než dojde k oživení v příštím roce

Zisky amerických společností v letošním čtvrtém čtvrtletí pravděpodobně oslabí, než začnou v příštím roce opět růst, domnívá se Michael Wilson z . Stratég avizuje „strmou revizi směrem dolů“ oproti konsensuálním odhadům a dodává, že je méně optimistický i ohledně rozšíření marží v příštím roce než ostatní stratégové. "Vidíme, že v blízké budoucnosti bude riziko pro zisky přetrvávat, než dojde k širšímu oživení v průběhu příštího roku," napsal v komentáři.

Stratég byl u akcií většinu roku negativní, a to i když trhy rostly. V říjnu uvedl, že růst na konci roku je nepravděpodobný, přesto ale index S&P 500 od té doby narostl asi o 11 %.



Odhady pro zisky firem z indexu S&P 500 za čtvrté čtvrtletí klesly od začátku předchozí reportovací sezóny o 5 %, řekl Wilson. Konsensuální odhady zisku na akcii obvykle v průběhu roku klesnou o téměř 5 %, a pokud bude tento precedens platit i nyní, měl by poměr zisku na akcii do konce roku 2024 klesnout zhruba na odhad 229 USD, dodal.

Data sestavená Bloomberg Intelligence ukazují pro čtvrté čtvrtletí stejný trend klesajících odhadů - Wall Street nyní v daném období očekává meziroční růst zisků o 1,5 %. Na příští rok konsensuální odhady počítají s tím, že zisk na akcii S&P 500 stoupne o 11 % na 246 USD, což je optimističtější výsledek, než předpovídá Wilson.

Wilson řekl, že se i nadále zaměřuje na sílu cenotvorby a že bude sledovat, zda údaje o cenách výrobců z tohoto týdne naznačí, že se cenové trendy buď stabilizují, anebo dále zpomalují. A to zejména poté, co údaje z průzkumu NFIB ukázaly, že společnosti nyní plánují do roku 2024 zvýšit své ceny. „Optimismus může být předzvěstí toho, že se má síla cenotvorby stabilizovat, i když bude důležité sledovat údaje o PPI, aby se to potvrdilo,“ řekl.



Další důkazy o ochlazování výrobních cen by americké firmy uvítaly. Pomohlo by to posílit jejich cenotvorbu a zvýšit marže. Poslední výsledková sezóna znamenala konec první americké recese na ziscích od pandemie a bude se sledovat, zda může oživení pokračovat i v příštím roce.



Zdroj: Bloomberg