Také Evropa si dnes užívá podpory z Fedu a čeká na zprávy z ECB

Výsledek včerejšího zasedání americké centrální banky byl trhy ohodnocen jako silně holubičí a podle toho také vypadala reakce - výnosy dluhopisů strmě dolů, akcie nahoru, dolar na slabší hodnoty vůči hlavním protějškům. Fed sice neudělal nic se sazbami a zopakoval, že je připraven politiku dál utáhnout, pokud to bude třeba, ale této frázi trh nevěnoval žádnou pozornost. Další poskytnuté informace nakoply už tak rozjeté investory k ještě agresivnějším nákupům v očekávání silné ekonomiky a rychle klesajících sazeb.

Jeden z klíčových bodů je prognóza. Mediánový odhad úrovně sazeb koncem příštího roku klesl o 50 bps a je tak cca 75 bps pod aktuální hodnotou. To se přitom děje na nižší odhadované inflaci a minimálních změnách v pohledu na budoucí ekonomický výkon. Výhled Fedu pro sazby se přimknul k tržním odhadům, jenže trh nečekal a svůj pohled posunul podstatně dál - v roce 2024 nyní čeká už celkem 6 standardních snížení sazeb a je už pevně přesvědčen o začátku v březnu.

A za důležité považujeme i to, že Fed evidentně nepovažuje za problém výrazné uvolnění tržních finančních podmínek a zřejmě si přeje si další postup tímto směrem. Na otázku, zda je centrální banka spokojena s uvolňováním tržních podmínek, Powell v podstatě neodpověděl a jen mlžil. Neměl tedy potřebu se proti němu vymezovat, což je zajímavá signál.

Dnes je na řadě ECB, od které se dá posun holubičím směrem čekat taktéž. Jak jsme už upozorňovali, posun v rétorice byl u Evropské centrální banky (až do včerejška) větší než u Fedu, když byla několikrát zmíněna možnost snížení sazeb v roce 2024. Navíc důvody pro pokles sazeb jsou podle nás v Evropě větší než v zámoří. Na druhou stranu možná prezidentka Lagardová zvolí opatrnější posun v rétorice, poté co s trhy provedl včerejší Fed.

Pro akcie ani dluhopisy by zasedání nemělo být nebezpečím. Trhy si signály obratu v měnové politice podle nás v informacích z ECB bez problému najdou. Částečné obrácení pozornosti do Evropy by mohlo pomoci dolaru korigovat včerejší ztráty. Aktuální nastavení svědčí také ropě a v první reakci je pokles západních výnosů příznivý také pro korunu. V tomto případě bychom ale nečekali mnoho, neboť současně roste i pravděpodobnost, že ČNB sníží sazby už v prosinci.