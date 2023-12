Rozbřesk: První opatrný pokles sazeb již v tomto roce?

Tento týden nás čeká poslední letošní zasedání ČNB a podle nás dozrál čas na první opatrný krok směrem k nižším sazbám. Pohybem o 25 bps směrem dolů sice centrální banka zásadním způsobem neuvolní měnovou politiku, ale slovy Jana Procházky ukáže trhům, že věří návratu inflace k cíli a současně si vytvoří prostor pro výraznější pohyb sazeb směrem dolů v příštím roce.



Poslední prognóza centrální banky implikuje pokles sazeb již od listopadového zasedání a jedním z důvodů pro opatrnost bylo, že bankovní rada vnímala rizika jako viditelně proinflační. Realitou je, že od posledního zasedání nově příchozí čísla spíše do prognózy zapadala nebo působila lehce protiinflačně. Jde zejména o slabší výkon ekonomiky ve třetím kvartále, který byl revidován dolů na -0,5 % mezikvartálně (z -0,2 %) a dolů šla nejen zahraniční poptávka (reálné exporty), ale také poptávka domácí - poklesly mezikvartálně jak investice, tak i spotřeba domácností. Vedle toho je sice celková inflace kosmeticky nad očekáváním ČNB, jádrová (služby a ne-energetické zboží bez potravin) však zvolňuje o něco rychleji. A to je pro centrální bankéře klíčové, stejně tak jako skutečnost, že plus mínus podle plánu zatím odeznívají také mzdové tlaky.



Na druhé straně sice mohou být centrální bankéři dál v nejistotě zejména ohledně efektu lednového přecenění a role vyšších inflačních očekávání v mzdové politice v příštím roce. I v pesimističtějších scénářích však inflace s vysokou pravděpodobností spadne do nižších jednociferných pater a bude na místě úrokové sazby z dnešních 7 % viditelně snížit. A proto by vpředhledící centrální banka mohla svůj první opatrný krok učinit již na konci tohoto roku.



Výsledek zasedání bezesporu zůstává i nadále značně nejistý a je možné, že si budeme muset na první pohyb počkat až do příštího roku. Pokud se ČNB podle našeho základního scénáře rozhodne sazby snížit již letos, doprovodí rozhodnutí pravděpodobně spíše jestřábím komentářem. I proto by na trzích snížení úrokových sazeb nemuselo vyvolat bouřlivější reakci a od koruny čekáme “pouze” obchodování v “lehké” defenzivě.



TRHY



Koruna

Česká koruna se dostala do lehké defenzivy a je pravděpodobně lehce nervózní z předvánočního týdne, ve kterém by mělo dojít k prvnímu lehkému poklesu úrokových sazeb. Před zasedáním může být i při nízké likviditě na trzích koruna ještě pod tlakem, samotné zasedání pro ni ale nakonec nemusí být velkým negativním překvapením.



Eurodolar

Zasedání Fedu a ECB v minulém týdnu poslaly eurodolar o dvě figury výše k hranici 1,10. Zatímco americká centrální banka překvapila holubičím pivotem, ECB vyrukovala s neutrální rétorikou, která měla vcelku jasné jestřábí kontury. Dozvuky obratu amerického Fedu budou na trzích znatelné i v tomto týdnu, kdy lze čekat pokračování Santa rally a všeobecného optimismu.



Na důležitá makrodata bude předvánoční týden chudší a půjde spíše o čísla druhého řádu. Dnes to bude výsledek prosincové podnikatelské nálady Ifo v Německu, v USA budou trhy zajímat zpřesněná čísla HDP (čtvrtek). V permanenci budou i centrální bankéři, především vlivní členové ECB. Již dnes promluví Isabel Schnabel a Philip Lane, kteří mohou dovysvětlit čtvrteční rozhodnutí centrální banky.