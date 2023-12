Bezvavlasy kupuje za 530 milionů HAIR SERVIS a plánuje upsat 350 000 nových akcií

Druhý největší prodejce vlasové kosmetiky u nás Bezvavlasy a.s. dne 18. prosince 2023 podepsal smlouvu o převodu 100% podílu na skupině HAIR SERVIS, významného distributora kadeřnických značek na českém trhu. Akviziční transakce, jejíž výše dosáhla 530 milionů korun, se vypořádá během následujících dní.

Spojením společnosti Bezvavlasy a skupiny HAIR SERVIS vzniká nové uskupení, které může stavět na silném online i offline obchodním modelu. Právě e-commerce bude silně rozvíjeno směrem k B2C klientele v rámci zahraniční expanze, kdy Bezvavlasy a.s. hodlá působit na více než 10 evropských trzích v horizontu 3-5 let. B2B distribuce v Česku pak naopak nabízí obrovský potenciál pro digitalizaci, což podpoří stávající offline distribuční síť, a zároveň posílí a rozšíří stávající zákaznický kmen.

"Spojení takto významných hráčů na poli distribuce kadeřnických potřeb vytváří obrovské synergie a možnosti. Za rok 2023 odhadujeme, že dohromady toto uskupení vygeneruje tržby za více než 1,1 miliardy korun, a při této velikosti se tak otevírá obrovský potenciál rozvoje našich firem v dalších letech," komentuje akvizici předseda představenstva Bezvavlasy a.s. Aleš Hudeček. Kombinovaný provozní zisk EBITDA se pak za rok 2023 očekává nad 110 miliony korun. EBITDA marže by pak měla v příštích letech vzrůst ze stávajících 10 % na více než 15 %.

„Očekáváme výrazný rozvoj obchodní a prodejní sítě, rozšiřování produktového portfolia, rozsáhlou digitalizaci služeb i online expanzi na zahraniční trhy. Významným nástrojem pro fúzi obou firem bude náš nový pan-evropský sklad v Boru na Tachovsku, který se stane centrálním skladem pro celou skupinu, a který významně podpoří náš stávající i budoucí růst,“ uzavírá Hudeček.

Celková hodnota transakce dosáhla výše 530 milionů korun. Bezvavlasy a.s. pro účely financování akvizice vynaložila z vlastních zdrojů 50 milionů korun a zároveň získala dlouhodobý akviziční úvěr od Raiffeisenbank ve výši 150 milionů korun. Dalších 120 milionů korun z kupní ceny jsou pak odložené splátky během následujících 6 let.

Zakladatelé HAIR SERVIS dále získávají jako součást kupní ceny 300.000 ks akcií Bezvavlasy a.s. (při ceně 700 CZK/akcie). Společně se stávajícími majoritními akcionáři Alešem Hudečkem a Františkem Novotným a skupinou STARTEEPO budou jednat ve shodě, a to s celkovým cílovým podílem na hlasovacích právech 92,3 %.

"Struktura transakce byla nastavena motivačně pro prodávající a jsem nesmírně rád, že v Bezvavlasy můžeme přivítat spoustu nových kolegů, se kterými budeme dál rozvíjet všechny naše aktivity a značky, a podnikání HAIR SERVIS i Bezvavlasy tak posuneme na ještě vyšší úroveň," doplňuje Hudeček.

Pro účely financování akvizice bude společnost Bezvavlasy a.s. navyšovat kapitál, a to konkrétně o 350.000 ks akcií. Ke stávajícím 1.000.000 ks akcií se tak jedná o 35% navýšení. Celkem 300.000 ks akcií získají noví akcionáři a o zbývajících 50.000 ks projevil zájem fond STARTEEPO Invest. Úpis by se měl uskutečnit během příštího léta.

Bližší informace o transakci budou poskytnuty online v úterý 19. prosince v 10 hodin. Registrovat se můžete na tomto odkazu.

O skupině HAIR SERVIS

Skupina HAIR SERVIS („HS“) byla založena v roce 2003 osmi kadeřnickými velkoobchody. V současnosti provozuje 20 velkoobchodních prodejen, 13 školících center, a dodává zboží a služby více jak 18 000 kadeřníkům. V roce 2006 se skupina HAIR SERVIS stala minoritním akcionářem

německého řetězce EURO FRIWA, jednoho z největších prodejců profesionálních výrobků pro kadeřnické a kosmetické salóny v Evropě, který vlastní značku s profesionální vlasovou kosmetikou DUSY. Skupina v současnosti realizuje 18 exklusivních distribucí, mezi než patří DUSY Professional, DAVINES, Hair Company, ING, CELEB LUXURY, Cover Hair, Ermila, Panasonic, VALERA Salon exclusive, DIVA pro a další.