Rozbřesk: Santa Claus rally na trzích. Díky Jerome Powelle!

Na akciových rzích se s koncem roku rozjela Santa Clause rally. Americký akciový index S&P 500 přidal od konce října k dobru +15 %, za celý letošní rok je pak v plusu 23 %. Na druhé straně se daří také dluhopisům – v posledních dvou měsících došlo k razantnímu přecenění a výnos amerického desetiletého papíru klesl o více než 100 bazických bodů pod 4 %. V souhrnu za celý letošní rok se tak již výnosy amerických dlouhých dluhopisů ocitají v pozitivním pásmu.



Výhled na zisky dluhopisových investorů jsou navíc příznivé i pro příští rok. Impulsem k tomu bude politika hlavních centrálních bank, zejména amerického Fedu. Právě ten svým holubičím pivotem v minulém týdnu doručil trhům předčasný vánoční dárek. Fed totiž vyslal jasný signál, že je připraven začít snižovat úrokové sazby a v příštím roce nadále počítá s tím nejlepším z obou světů – snížením inflace a žádoucím zpomalením růstu (nikoli recesí). A scénář hladkého přistání pochopitelně naplňuje trhy optimismem, což odráží zvýšený rizikový apetit.



Tržní hráči zároveň sázejí na to, že se Fed bude v příštích čtvrtletích chovat „standardně“. Aneb, když se odhodlá zahájit cyklus uvolňování měnové politiky, sazby zamíří dolů relativně svižně. Rizikem jsou však setrvačnější cenové tlaky (jádrová složka zůstává na 4 %), které mohou brzdit progres na inflační frontě a s tím i normalizaci měnové politiky Fedu. Koneckonců, aktuální tržní sázky jsou z našeho pohledu velmi agresivní – počítají s prvním „cutem“ již v březnu, v souhrnu pak za celý rok o 150bps. To jinými slovy znamená, že trh bude velmi citlivý na negativní překvapení, ať už se bude jednat o vyšší než očekávanou inflaci nebo odolnější trh práce.



Optimistický závěr letošního roku bohužel není garancí toho, že se dobrá nálada na trzích udrží bez ztráty kytičky i v roce 2024. Zásadní slovo budou mít hlavní centrální banky v čele s Fedem, který poprvé po více než třech letech sníží úrokové sazby. A to se jen stěží obejde bez zvýšené volatility, která ale tradičně nabízí široké spektrum tržních příležitostí.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna je před čtvrtečním měnově-politickým zasedáním ČNB viditelně nervózní. Během včerejší obchodní seance koruna oslabila nad 24,50 EUR/CZK, nehledě na stále dobrou náladu na globálních trzích. Důvodem byl rychlejší pokles cen výrobců v listopadu, který značí, že inflační tlaky napříč ekonomikou dále zvolňují. Z našeho pohledu jde o další argument pro mírný pokles úrokových sazeb na čtvrtečním měnově-politickém zasedání ČNB.



Eurodolar

Eurodolar se pomalu vrací zpět k 1,10, když mu pomáhá jak klesající averze k riziku, tak relativně jestřábí komentáře z ECB. Ty přitom směřovaly proti náladě na peněžních a dluhopisových trzích, která je charakterizována poměrně agresivními sázkami na snižování sazeb.

Dnes na trh čekají spíše data druhé kategorie a tak pozornost mohou spíše poutat komentáře centrálních bankéřů. Celkově se však trh bude chystat na vánoční obchodování, které bude charakteristické nižší likviditou.



Regionální Forex



Dnes zasedá maďarská centrální banka a po dalším poklesu inflace v listopadu nás čeká další poměrně agresivní snížení hlavní úrokové sazby z 11,5 % na 10,75 %. I tak zůstanou sazby MNB poměrně vysoko, což znamená, že i začátek příštího roku bude ve znamení výrazných redukcí základní sazby. Tu by nicméně MNB měla udržovat v reálném vyjádření kladnou.