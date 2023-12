Důvěra podnikatelů v ekonomiku stoupla, u spotřebitelů je nejníže od ledna

Důvěra v českou ekonomiku potřetí po sobě vzrostla, v prosinci se zvýšila stejně jako o měsíc dřív o 0,3 bodu a dostala se na 93,4 bodu. Podobně jako v listopadu stoupla důvěra podnikatelů, u spotřebitelů znovu klesla a sestoupila nejníže od letošního ledna. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Důvěra podnikatelů v ekonomiku vzrostla o 1,7 bodu na 95,2 bodu. Vrátila se tak na úroveň z letošního května. "Z odpovědí respondentů lze vyčíst mírný optimismus, například v podobě očekávané budoucí poptávky. Ten se ale zřejmě z důvodu velmi obtížné předvídatelnosti budoucího vývoje, jenž v průzkumu uvádějí podnikatelé napříč ekonomikou, omezuje zatím pouze na vybraná odvětví," komentoval čísla vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.



V průmyslu se důvěra v ekonomiku mezi podnikateli v prosinci zvýšila o 2,3 bodu na 95,1 bodu, ve vybraných službách vzrostla o 1,5 bodu také na 95,1 bodu a v obchodě stoupla o 2,6 bodu na 91,8 bodu. Ve stavebnictví se naopak důvěra podnikatelů ve srovnání s minulým měsícem snížila o 5,4 bodu na 101,4 bodu.



Ukazatel důvěry spotřebitelů se v prosinci snížil o 5,8 bodu na 84,9 bodu. "Důvěra spotřebitelů se v závěru roku dostala na nejnižší hodnotu od ledna 2023. Domácnosti hodnotí svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími měsíci hůře a stále více respondentů se navíc domnívá, že se jejich finanční situace bude nadále zhoršovat. Přibližně třetina domácností rovněž uvádí, že sotva vyjde se svými finančními prostředky," uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. Podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se téměř nezměnil.



"Do nového roku tak vstupuje česká ekonomika - s výjimkou optimistického průmyslu - spíše s obavami," komentoval data analytik Banky Creditas Petr Dufek. Vzhledem k očekávanému výraznému poklesu inflace jsou však podle něj možná tyto obavy až příliš velké. "I když se hned nejspíš nedá očekávat rychlý restart a dohánění loňského skluzu, situace v českém hospodářství by měla být přece jen příznivější než letos. Hlavním rizikem zůstává vývoj u hlavních obchodních partnerů, kteří však zatím optimismem zas tak nehýří," dodal.