Příští rok nabízí podle Fialy naději, poklesne inflace a skončí zadlužování země

Příští rok nabízí podle premiéra Petra Fialy (ODS) naději, že bude mnohem lepší než roky předcházející. To nejhorší má Česko za sebou, řekl dnes Fiala ve svém vánočním projevu. Inflace se vrátí v roce 2024 k hodnotám obvyklým před třemi roky, skončí neustálé zdražování a reálné mzdy začnou růst, dodal. Za dobrou zprávu označil, že se podařilo i díky konsolidačnímu balíčku dostat pod kontrolu zadlužování země a deficit veřejných financí klesne pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP).



Fiala očekává v příštím roce rekordní investice. "Ještě nikdy se v naší zemi nestavělo a nedokončovalo tolik dálnic a silnic. Investujeme také do naší bezpečnosti a obrany, protože je to důležité. A rozsáhlou modernizací bude procházet česká energetika," řekl. V příštím roce čeká posun díky digitalizaci, projeví se také změny ve školství. Kabinet slibuje dokončit důchodovou reformu a pokračovat v nezbytných krocích k udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče.



Fiala ve svých dvou dosavadních novoročních projevech varoval, že roky 2022 a 2023 nebudou jednoduché. "Byla to náročná doba. Sotva skončila doba omezení a nejistoty způsobená snahou zabránit šíření nemoci covid-19, dopadly na nás, na naši část Evropy, přímé důsledky ruského útoku na Ukrajinu," řekl dnes Fiala. Česko zasáhla energetická krize, migrační vlna, inflace a naposledy tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která stála život 14 lidí a střelce, dodal.



Období nebylo lehké pro nikoho včetně vlády, uvedl Fiala. Lidé se museli vyrovnávat s tím, že jim inflace bere víc z výdělků a úspor, nebo že musejí víc šetřit s energiemi. "A především s tím, že žijeme ve světě, který je mnohem nepředvídatelnější, který nám bere staré jistoty a přináší nové hrozby a nebezpečí," uvedl Fiala. On i vláda si plně uvědomují a vnímají, s čím vším se museli lidé vypořádat. "A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se s tím vším dokázali vyrovnat. I díky tomu jsme ty největší výzvy a krize společně zvládli," řekl.



Příští rok podle Fialy naopak nabízí naději, že bude mnohem lepší. Premiér míní, že "to nejhorší máme za sebou". "Inflace se v průběhu příštího roku konečně dostane k hodnotám, na něž jsme byli zvyklí ještě před zhruba třemi lety," uvedl premiér. Podle pravidelného průzkumu ministerstva financí by měl růst spotřebitelských cen příští rok zpomalit na 2,9 procenta z letošních 10,8 procenta. "Skončí neustálé zdražování a vaše reálné mzdy začnou opět růst," uvedl Fiala.



Za dobrou zprávu označil i to, že deficit veřejných financí poklesne díky úspornému balíčku a dalším rozhodnutím vlády na 2,2 procenta HDP z letošních 3,6 procenta HDP. "Poklesne výrazně pod tři procenta HDP, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu. ČR tedy začne mít příští rok po mnoha letech zdravé veřejné finance," řekl.



Kabinet slibuje rekordní investice, mimo jiné do dopravní infrastruktury či bezpečnosti a obrany. "Rozsáhlou modernizací bude procházet česká energetika, abychom měli v budoucnu dostatek jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů," dodal. Očekává, že se začnou pozitivně projevovat změny ve školství. Kabinet chce pokračovat v nezbytných krocích k udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče a dokončit důchodovou reformu. "Která dá perspektivu mladým lidem, že budou žít v prosperující společnosti s vysokou kvalitou života," řekl.