Na západních trzích klid

Ve vánočním týdnu je aktivita na zámořských trzích dle očekávání slabší. Týká se to jak zobchodovaných objemů v indexu S&P 500, které jsou slabší o zhruba 35 %, tak i pohybů, kdy žádný z hlavních indexů nezaznamenal pohyb větší než 0,3 %. I zprávy jsou před koncem roku velmi sporé, žádná trhem hýbající makrodata reportována nebyla, proto se podíváme rovnou do korporátní sféry. Větší pohyb zaznamenala automobilka , která se připravuje na vydání novější verze oblíbeného SUV modelu Y ve své továrně v Šanghaji. Do produkce by se model měl dostat v polovině příštího roku a reagovala na zprávu agentury Bloomberg růstem o 1,9 %. V posledních týdnech je také stále častěji znovu slyšet o kryptoměnách. Společnost Bit Digital se nechala slyšet, že v příštím roce plánuje zdvojnásobit své kapacity pro těžbu Bitcoinu. Její akcie tak dnes narostly o 18,6 %