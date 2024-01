Česká vláda bude dnes projednávat obchodování s povolenkami, futures jsou v červeném

Česká vláda bude dnes projednávat obchodování s povolenkami a plány pro modulární reaktory. Generální ředitel Colt CZ Drahota stále věří v možnost převzetí Vista Outdoor a britské společnosti tlačí na centrální banku, aby snížila sazby. Evropské futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,1 %.

Česká vláda se má dnes sejít, aby projednala agendu včetně změn pravidel obchodování s povolenkami a plánů pro malé modulární reaktory.



Generální ředitel zbrojařské společnosti Colt CZ Drahota vyjádřil naději, že se jim stále podaří získat firmu Vista Outdoor of the USA, a to navzdory odmítnutí ze strany vedení Vista Outdoor.



Obchodníci, kteří doufali, že rally z konce roku bude pokračovat tam, kde skončila, se v první obchodní den roku 2024 dočkali opaku. Seance představovala jeden z vůbec nejhorších poklesů akcií i dluhopisů na začátku roku. SPDR S&P 500 ETF Trust a iShares 20+ Year Treasury Bond ETF každý v úterý klesly o 0,6 %, což je poprvé, kdy se oba na začátku roku tak výrazně propadly od zahájení obchodování s dluhopisy v roce 2002.



Vedení britských společností naléhá na Bank of England, aby brzy snížila úrokové sazby a podpořila ochabující ekonomiku poté, co důvěra v ní klesla na čtyřměsíční minimum. Narůstající obavy z recese pomohly srazit Index ekonomické důvěry Institutu ředitelů v prosinci na minus 28 z minus 21 v předchozím měsíci, čímž se dostal na nejnižší úroveň od srpna a téměř na minimum z roku 2023. Tento průzkum měří optimismus ředitelů ohledně britské ekonomiky na příštích 12 měsíců.