Rozpočet skončil ve schodku 288,5 miliardy korun, z opatření zavedených kvůli vysokým cenám energií přiteklo 60 miliard korun

Sak ja jsem navrhoval nejakou bronzovou tabulku, nekde u vstupu do metra kde by nam stat podekoval. Treba na Andelu je bronzovy napis MOSKVA velky jako kra*a wtf.., takze by tam klidne mohlo byt "Dekujeme minoritnim akcionarum CEZ".. no ja.., uz jsem mimo pozici. Ale stala me tahle CEZTax opravdu celkem hodne. A nebo cekam ze stat podoji rakouske banky a madarske pumpare operujici na uzemi CZ, jinak je to cele chucpe. Protoze jejich domicili neposlali UA na zbrane ani euro co vim a z CZ transferpricingem a na divi odtahly miliardy.

Make_CEZ_worthy_again