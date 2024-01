Fed počítá s tím, že sazby zůstanou po nějakou dobu vysoké. Snižovat chce začít letos

Tvůrci měnové politiky Fedu se zdají být stále více přesvědčeni, že inflace se dostává pod kontrolu a "proinflační rizika" se snižují. Zároveň rostou jejich obavy ze škod, které by příliš přísná měnová politika mohla způsobit ekonomice, ukázal zápis z prosincového zasedání centrální banky. Přesto se minulý měsíc shodli, že by bylo vhodné „po nějakou dobu“ zachovat restriktivní postoj a že sazby začnou snižovat během letošního roku.

„Účastníci předpokládají, že základní úroková sazba je pro tento cyklus utahování pravděpodobně na vrcholu nebo blízko vrcholu,“ uvádí zápis ze zasedání Fedu z 12.–13. prosince. To znamená, že úředníci „znovu potvrdili, že by bylo vhodné, aby politika nějakou dobu zůstala restriktivní, dokud inflace nebude jasně a udržitelně klesat“.





Na uvedeném prosincovém jednání centrální bankéři jednomyslně odhlasovali udržení základní úrokové sazby na stabilní úrovni v rozmezí 5,25 % až 5,5 % potřetí za sebou a předpovědi úředníků signalizovaly konec nejagresivnějšího cyklu utahování měnové politiky. Čtvrtletní projekce naznačovaly tři snížení úrokových sazeb v roce 2024 – tedy snížení o přibližně 75 bazických bodů.



Zápis naznačil zvýšený optimismus mezi účastníky ohledně směřování inflace, které označili za „jasný pokrok“. Pokud bude tento trend pokračovat, vyjádřil výbor ochotu snížit referenční úrokovou sazbu letos, ale nenaznačil, že by uvolňování mohlo začít již v březnu, jak očekávají obchodníci s futures.



„Ve svých předložených projekcích téměř všichni účastníci uvedli, že vzhledem ke zlepšení inflačních výhledů u základní projekce to vypadá, že do konce roku 2024 by bylo vhodné nižší cílové rozpětí pro sazbu federálních fondů,“ uvedl zápis.



Individuální očekávání úředníků ohledně sazeb na konci roku 2024 se však široce lišila. „Dot plot“ Fedu ukázal, že osm úředníků očekává dvě čtvrtbodové snížení nebo méně, zatímco 11 úředníků očekává tři nebo více.



Březnové očekávání



Futures trhy očekávají, že Fed letos sníží sazby šestkrát, počínaje pravděpodobným čtvrtbodovým snížením v březnu. Několik představitelů Fedu však v posledních týdnech vyslovilo proti takovému bezprostředního politického kroku.



Příští zasedání Fedu se bude konat 30. až 31. ledna. Powell na tiskové konferenci řekl, že je předčasné deklarovat vítězství, i když uznal, že se diskutovalo o otázce, kdy začít politickou zdrženlivost „odvolávat“.



Účastníci poukázali na šestiměsíční data o inflaci a také na rostoucí známky toho, že se poptávka a nabídka dostávají do větší rovnováhy. Několik úředníků uvedlo, že pomoc prostřednictvím uzdravení dodavatelských řetězců a vyšší nabídka pracovních sil je už „z velké části dokončena“, zatímco další vnímají potenciál pro další zlepšení.



Upřednostňovaný ukazatel základní inflace Fedu vzrostl v listopadu na šestiměsíční anualizované bázi jen o 1,9 %. Je to poprvé za více než tři roky, kdy klesl pod 2% cíl Fedu.



Trh práce přitom zůstal relativně zdravý i přes vyšší úrokové sazby. Obsazená pracovní místa rostla v průměru o 204 000 za poslední tři měsíce a počet volných pracovních míst klesal. Údaje o zaměstnanosti za prosinec budou zveřejněny v pátek.



Trvale silný růst mezd nebo nečekaně rychlý hospodářský růst by však mohly zpomalit nebo dokonce ohrozit směřování inflace k cíli centrální banky. Nejnovější projekce úředníků ukazují, že ekonomika poroste v roce 2024 mnohem pomaleji, a to 1,4 %. "Účastníci obecně vnímali vysokou míru nejistoty ohledně ekonomického výhledu," uvedl zápis.

Zdroj: Bloomberg, ČTK