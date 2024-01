AI podle UBS: Technologické téma dekády, tržby za pět let vylétnou na 15násobek

Nezpochybnitelným technologickým tématem dekády je umělá inteligence (AI) podle stratégů banky UBS. Ti s přelomem let 2023 a 2024 aktualizují své očekávání pro růst tržeb v sektoru o dvě pětiny vzhůru a nyní očekávají, že oproti 28 miliardám dolarů za rok 2022 (detaily roku 2023 ještě neznáme) vylétnou na 420 miliard amerických dolarů za rok 2027.

