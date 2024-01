Rozbřesk: Ochlazování amerického trhu práce pokračuje. Neklid na Blízkém východě a výpadky v Libyi posílají výše ropu

Ačkoliv akciový Wall Street nevstoupil do nového roku zrovna nejlépe, tak příběh super hladkého přistání americké ekonomiky stále žije. Alespoň touto řečí včera promluvila první důležitá konjunkturální data zveřejněná v tomto roce.



Vedle poněkud rozporuplně se vyvíjející nálady v americkém průmyslu (index ISM sice vrostl, ale je stále hluboko pod 50 body) stojí především za zmínku včera publikovaná data z amerického trhu práce. Z nich totiž vyplynulo, že se Fedu přísnou měnovou politikou daří (prakticky kontinuálně) likvidovat převis nově otevřených pracovních pozic nad aktuální zásobou nezaměstnaných. V listopadu minulého roku činil poměr neobsazených pozic na počtu nezaměstnaných již 1,4, přičemž Fed může cílit na hodnotu 1-1,2 (v postcovidové době tento podíl vyskočil na hodnotu 2). Zároveň však včerejší data také ukázala, že míra fluktuace na pracovním trhu (změna pozic mezi jednotlivými zaměstnavateli) rovněž dále klesá, což je jeden z nejvýznamnějších ukazatelů, jež signalizuje budoucí nárůst nezaměstnanosti a zpomalení růstu mezd.



Ač důležitá, tak včerejší data z amerického trhu práce, byla jen prvním zahřívacím kolem v tomto týdnu. Dnes bude show pokračovat tzv. ADP reportem a v pátek vyvrcholí oficiálními statistikami z trhu práce a indexem podnikatelské nálady ISM ve službách. Vše dohromady velmi důležitá data, která umožní udělat si daleko přesnější představu o aktuálním stavu americké konjunktury na přelomu roku. Pokud si však máme tipnout, tak i v pátek večer bude platit konstatování, že americký trh práce ochlazuje.



TRHY



Koruna

Koruna zatím odolává zhoršené novoroční náladě na trzích a drží se v pásmu 24,60-24,70 EUR/CZK. Ke konci týdne však musí být na pozoru v souvislosti s výsledkem inflace v eurozóně a také čísly z amerického trhu práce. Případné negativní překvapení totiž může vést ke korekci krátkých sazeb směrem vzhůru, což by byla pro tuzemskou měnu nepříjemná zpráva.



Eurodolar

Včerejší dávka amerických dat (viz úvodník) spolu s nezajímavým podrobným zápisem z posledního jednání Fedu zabrzdily posilování amerického dolaru. Dnes se vedle dalších amerických dat z trhu práce dostanou do hry i evropská čísla v podobě francouzské a německé inflace za prosinec. Pravděpodobně se dočkáme v obou případech zrychlení meziroční inflace, což může euro (skrze vyšší sazby) dále povzbudit.

Akcie

Americké akciové trhy i ve středu pokračovaly v poklesu, když investoři vstoupili do nového roku s opatrností a vybírají nedávné zisky. Index Nasdaq 100 během posledních dvou měsíců minulého roku přidal 15 %, a to už je pro mnoho investorů dostatečně velkou motivací k výběru zisků. Podobně jako předešlý den se zisky včera vybíraly především u velkých technologických firem, což se projevilo na již čtvrtém poklesu indexu Nasdaq 100 v řadě. Takto výraznou dvoudenní ztrátu jsme u tohoto indexu nezaznamenaly od konce října. Více než 2 % odepsaly například akcie AMD nebo Tesla.