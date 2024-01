Víkendář: Eisman o větší pokoře při varováních před krizí, skutečným problémem by byl opětovný růst inflace

Steve Eisman z Neuberger Berman stále věří v dlouhodobý růst amerického akciového trhu, krátkodobě ale podle něj mohou být očekávání příliš vysoko. Nemění přitom svůj pohled na banky a nesdílí obavy z vývoje vládního zadlužení (viz první část rozhovoru pod článkem). V části druhé se mimo jiné věnoval velkým technologickým společnostem a vrátil se ještě k sazbám, u kterých podle něj nemá Fed moc velkou motivaci k razantnějšímu snižování.



Eisman v první části rozhovoru poukázal na to, že varování před vysokými vládními dluhy jsou tu již desítky let. Domnívá se tak, že ti, kteří neustále varují před dluhovou krizí v USA, „by měli radši být zticha“ a mít více pokory ve svých odhadech. Podle něj totiž nejsou sebemenší známky, že by dolar ztrácel svou pozici ve světové ekonomice, o americké dluhopisy je stále zájem, „nekupují se místo nich dluhopisy čínské.“ Pokud se tedy neobjeví známky tenzí na amerických dluhopisových trzích, „vše bude v pořádku.“



Na CNBC připomněli, že minulý rok se pozornost investorů ve velkém přesunula k umělé inteligenci a k úvahám o tom, jak změní fungování ekonomiky a ovlivní výsledky obchodovaných společností. I zde jde přitom o dlouhodobé téma a Eisman odpovídal na dotaz, zda by tato technologie mohla nějak výrazněji ovlivnit ziskovost firem již v letošním roce. Odpověděl, že mimo společností jako NVIDIA, AMD či zřejmě moc ne. Mimo velké technologické firmy také podle Eismana žádná jiná nepřišla s nějakým přesvědčivějším příběhem točícím se kolem umělé inteligence a je otázkou, jak tomu bude dál.



JPMorgan v následujícím grafu srovnává návratnost vybraných skupin aktiv v minulém roce. Na prvním místě se nacházejí s náskokem akcie velkých amerických společností, za nimi celé vyspělé trhy. Následují americké akcie malých firem a globální trhy korporátních dluhopisů s nízkým ratingem. Jedinou ztrátovou skupinou byly komodity:





Zdroj: X



Trhy sice letos čekají až trojí snížení sazeb, Eisman však upřesnil, že podle něj je nyní nejlepším odhadem pouze jedno. Zejména proto, že na dohled není recese a centrální banka tudíž podle něj nemá důvod pro větší kroky tímto směrem. Důvodem by nebyl ani další pokles inflace, v takovém případě by se podle investora mohl Fed pochválit za to, že dosahuje svého cíle, ale neměl by důvod jen kvůli tomu snižovat sazby. Ty by mohly jít dolů velmi rychle až v případě, že by ekonomika začala zpomalovat. Hlavním rizikem by totiž stále byl scénář, kdy by sazby šly dolů a inflace se opět zvedla. „To by byl skutečný problém.“



Na CNBC na závěr rozhovoru poukázali na to, že utility a sektor zboží běžné spotřeby si minulý rok vedly špatně. Eisman k tomu dodal, že u utilit k tomu nebyl žádný fundamentální důvod, doléhaly na ně zejména vyšší sazby. Pokud by se tedy prostředí měnilo a posouvalo se k nižším sazbám, on sám by preferoval utility před zbožím běžné spotřeby.



Zdroj: CNBC