Je rok 2024 rokem, kdy napětí mezi USA a Čínou konečně dopadne na Apple?

Žádná americká technologická společnost nesází na vzájemnou ekonomickou závislost Číny a USA tak silně jako . potřebuje čínské pracovníky na výrobu svých iPhonů a čínské spotřebitele, aby si je mohli koupit. Zdá se, že zhoršující se vztah mezi těmito dvěma globálními supervelmocemi je nebezpečný pro společnost i jejího generálního ředitele Tima Cooka, který byl odpovědný za rozhodnutí outsourcovat výrobu v Číně ještě dlouho předtím, než v roce 2009 převzal vedoucí pozici od Steva Jobse.

Až donedávna nedokázala obchodní válka mezi USA a Čínou, která začala během prezidentství Donalda Trumpa a zesílila během vlády Joe Bidena, společnost zpomalit. Biden zahájil agresivní kampaň, aby zabránil Číně ve vývoji pokročilých polovodičů a nazval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga „diktátorem“. A Si Ťin-pching hledal strategii, jak omezit závislost Číny na západních technologiích. Ale zdálo se, že na ničem z toho nezáleží.



V roce 2023 zaznamenal tržby v regionu "Greater China", který zahrnuje i operace na Tchaj-wanu a Hongkongu, 73 miliard dolarů oproti 32 miliardám v roce 2014. Obchod v Číně v roce 2023 sice zpomalil, ale ne tak rychle jako jinde. Zhruba 19 % příjmů Applu ve fiskálním roce končícím v září pocházelo z této země, což je o něco více než v roce 2022.



Ale přestože se společnost doposud držela mimo geopolitické potyčky, letos Applu hrozí, že se do nich zatáhne. To by bylo neblahé znamení i pro další americké společnosti, které čelí vyššímu tlaku ze strany Pekingu v podobě regulací i vyšší konkurence ze strany tamních společností, kterou se čínští politici snaží dlouho posílit.



V září čínské vládní agentury v některých městech řekly svým zaměstnancům, že do práce již nesmějí nosit telefony . Jde o součást většího plánu, jak udržet iPhony mimo státní kanceláře. Místo toho mají zaměstnanci několika státem podporovaných společností a vládních úřadů v nejméně osmi provinciích používat zařízení místních značek, uvedl Bloomberg News. Na první zprávu o nových omezeních reagovali čínští představitelé poznámkou, že země telefony vyrobené společností nebo jinými zahraničními společnostmi nezakázala, ale také nepřímo odkazovali na „bezpečnostní incidenty týkající se telefonů Apple“.



Bílý dům označil zářijová omezení za „agresivní a nepřiměřenou odvetu“. Ale Cook tuto zprávu v rozhovoru pro News bagatelizoval a poznamenal, že v politice nezaznamenal žádné oficiální změny.



Čínští uživatelé chytrých telefonů by možná tento zákaz ignorovali, nebýt druhého faktoru: technologického pokroku čínských společností. Čína se snaží vytlačit z domácího trhu smartphonů více než deset let, většinou neúspěšně, říká James Lewis, bývalý americký diplomat, který je nyní seniorním viceprezidentem Centra pro strategická a mezinárodní studia. "Co se ale změnilo, je, že tu už jsou zatraceně dobré čínské telefony," dodal.



V srpnu společnost Huawei Technologies představila telefon, který je zhruba srovnatelný se špičkovým iPhonem 15 Pro Max. Toto nové zařízení, Mate 60 Pro, představuje comeback společnosti Huawei, která v roce 2019 krátce předstihla v prodejích smartphonů, než byla z trhu špičkových telefonů odstavena.



Trump v roce 2020 zavedl exportní kontroly, které společnosti Huawei zakazují získávat pokročilé čipy od globálních dodavatelů, včetně přední společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Tato omezení způsobila, že společnosti Huawei došly špičkové čipy a její podíl na trhu se v letech 2021 a 2022 propadl.



Mate 60 Pro ale již nepoužívá čip TSMC. Místo toho běží na čipu vyrobeném společností Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), čínskou společností se sídlem v Šanghaji. Ještě v roce 2020 byly nejlepší čipy SMIC založeny na 14nanometrových procesech, čímž byly technologicky roky pozadu. (U čipů čím nižší číslo, tím rychlejší a efektivnější procesor; nejvýkonnější telefony používají 3nm čipy.) Nyní je ale SMIC schopen vyrábět čipy pomocí 7nm procesu, čímž se dostává blíže k paritě s procesy používanými Applem.



Podíl společnosti Huawei na trhu v segmentu špičkových telefonů již vzrostl z 11 % v roce 2022 na 24 % během třetího čtvrtletí roku 2023, uvádí IDC. Úspěch nového telefonu přiměl IDC na rok 2024 ke snížení prognózy prodejů Applu v Číně, říká Nabila Popal, ředitelka výzkumu ve firmě. „Růst Applu v Číně nejvýrazněji ovlivňuje právě úspěch Huawei,“ říká.



Apple má ale v Číně stále obrovskou fanouškovskou základnu a v jeho obchodě v Pekingu stály v prosinci dlouhé fronty, kdy kupující čekali, až si vyzvednou své nové iPhony. se snaží zopakovat svůj závazek vůči zemi a poukazuje na to, že jeho dodavatelský řetězec zaměstnává v Číně přibližně 5 milionů lidí. Během březnové návštěvy Pekingu vychvaloval Cook ve svém projevu „symbiotický“ vztah Applu s Čínou. Ale zdá se, že se Cook jen snaží zajistit uprostřed stále nepřátelské rétoriky mezi Čínou a USA a obav z nebezpečí koncentrace dodavatelského řetězce vyvolaného omezeními Covid-19 a násilnými protesty v továrně na iPhony na konci roku 2022.

také zintenzivnil své úsilí přesunout část výroby do Indie a jihovýchodní Asie. Jeho dodavatelé, jako je tchajwanská Foxconn Technology Group a indická Tata Group, rozšiřují nebo plánují nové továrny v Indii, kde také touží prodat více zařízení. Diverzifikace dodavatelského řetězce vypadá, alespoň částečně, jako rozumný pokus snížit expozici Applu na geopolitické třenice. Ale může to mít i opačný efekt.



Apple je v Číně významným zaměstnavatelem a vládní zásah proti iPhonům by mohl být vnímán jako varování před přesunem pracovních míst ze země. V listopadu nejvyšší představitelka Applu v Číně, Isabel Ge Mahe, nabídla možnou odpověď: vzácný rozhovor se státními médii, ve kterém chválila čínské výrobce za to, že hrají klíčovou roli v dodavatelském řetězci společnosti.



Pokud měl její rozhovor uklidnit napětí, tak to nestačilo. Následující měsíc přišla nová omezení pro státem podporované společnosti, která měla za cíl odříznout od Applu přibližně 80 milionů lidí, kteří pracují ve státních společnostech – v době, kdy čínští konkurenti nabízejí stejné skupině čím dál lepší alternativy. „Telefony jsou stále nejlepší na trhu,“ říká Lewis. "Ale každý rok se ta mezera uzavírá.“



Zdroj: Bloomberg