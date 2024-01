Bloomberg: Přechod k elektromobilům ohrožuje dodavatele v Česku a na Slovensku

Přechod automobilového průmyslu k elektromobilům ohrožuje dodavatele automobilových součástek v České republice a na Slovensku. Píše o tom dnes agentura Bloomberg. Upozorňuje přitom, že výroba automobilů v Česku a na Slovensku je v přepočtu na obyvatele nejvyšší na světě.



Dodavatelé podle agentury čelí problémům v důsledku toho, že elektromotory mají mnohem méně součástek než spalovací motory. "V České republice a na Slovensku jsou roztroušeny stovky firem vyrábějících pro automobilky. Tyto firmy se teď snaží udržet zakázky a pracovní místa," píše Bloomberg.



Agentura také poukazuje na riziko, že Česká republika a Slovensko zaostanou v získávání investorů pro výstavbu továren na výrobu baterií pro elektromobily. Upozorňuje, že v Maďarsku a Polsku už řada takových továren stojí nebo je ve výstavbě. Bývalý slovenský ministr hospodářství Vazil Hudák, který je nyní místopředsedou bratislavského institutu GLOBSEC, varoval, že automobilky by mohly novou výrobu umisťovat do blízkosti dodavatelů baterií.



Automobilky po celém světě nyní do přechodu k elektromobilům výrazně investují. Německý koncern hodlá na Slovensku po roce 2025 zahájit výrobu sportovně-užitkových vozů (SUV) s elektrickým pohonem, zatímco švédská automobilka Volvo Cars buduje nedaleko od Košic továrnu na výrobu elektromobilů, která by měla zahájit provoz v roce 2026.



Volkswagen loni ve své bratislavské továrně spustil výrobu nejnovějších verzí modelů Passat a Škoda Superb, je však možné, že to budou poslední modely se spalovacími motory vyráběné v tomto závodě. "Problémem je, co se stane s rozsáhlou sítí dodavatelů, kteří tvoří páteř průmyslu a udržují ekonomiku v chodu," píše Bloomberg v souvislosti s přechodem výroby z automobilů se spalovacími motory na elektromobily na Slovensku.



Podle studie institutu GLOBSEC by mohlo na Slovensku v rámci přechodu k elektromobilům zaniknout až 85.000 pracovních míst. "Pokud tuto transformaci nezvládneme, budeme mít problém se zaměstnaností," uvedl šéf slovenského svazu automobilového průmyslu Alexander Matušek. Výrobci automobilů a dodavatelé automobilových součástek na Slovensku zaměstnávají celkově kolem 260.000 lidí. V České republice je počet pracovníků v tomto odvětví téměř dvojnásobný, píše Bloomberg.



Obavy ohledně budoucnosti má teď například slovenské město Dolný Kubín, které v uplynulých letech těžilo právě z rozvoje automobilového průmyslu na Slovensku. "Z rozhovorů s dodavateli vím, že jsou připraveni se přizpůsobit, ale jsou závislí na tom, jak transformaci zvládnou jejich zákazníci," uvedl starosta Ján Prílepok. "Považujeme to za vážnou hrozbu," dodal.



Ve městě působí například rakouská společnost Miba, která dodává automobilkám součástky pro spalovací motory a převodovky. Podle šéfa tamního závodu společnosti Miba Vladimíra Tomana ale není jisté, zda si podnik bude moci zachovat všech svých 750 zaměstnanců. "Situace na trhu se dramaticky mění," prohlásil.