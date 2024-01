Ceny bydlení v ČR se v poměru k EU ve 3. čtvrtletí vyvíjely mírně lépe

Ve třetím čtvrtletí minulého roku ceny bydlení v České republice mírně vzrostly o 0,3 procenta, tedy o půl procentního bodu méně, než je průměr mezi členskými státy Evropské unie. Meziročně ceny bydlení v Česku klesly o 3,5 procenta, o 2,5 procentního bodu více než v EU. Vyplývá to z dat Eurostatu zveřejněných na webových stránkách. Důvodem pro meziroční pomalejší růst a větší meziroční pokles cen v poměru k EU je podle analytiků oslovených ČTK ochlazení tuzemského realitního trhu zapříčiněného vyššími hypotékami, než je evropský průměr.



Srovnávat ceny bydlení s evropským průměrem je podle analytiků problematické kvůli rozdílnosti struktury jednotlivých realitních trhů v členských zemí. V některých zemích, jakými jsou například Německo a Švédsko, ceny nemovitostí v poslední době podle ekonoma Kevina Tran Nguyena setrvale výrazně klesají, zatímco například ve Španělsku a Polsku jsou trhy ve fázi silné expanze.



"Právě i fakt, že Česká národní banka (ČNB) zvyšovala úrokové sazby jako jedna z prvních centrálních bank a poté klíčovou repo sazbu držela po rok a půl na sedmi procentech, může stát za tím, že se tuzemský trh ochladil o trochu více ve srovnání s průměrem EU," dodal Tran Nguyen. Podle dat serveru Financial Times z loňského října byla v té době průměrná hypotéka například v Německu 1,88 procenta, ve Francii 1,55 procenta a ve Španělsku 3,44 procenta. V Česku podle Swiss Life Hypoindexu v říjnu průměrná hypotéka činila 6,05 procenta.



Přestože podle analytiků bydlení v ČR začíná být dostupnější, nedá se definovat jako dostupné. "Pokles českých průměrných cen o 3,5 procenta rozhodně dostupnost bydlení v ČR nijak výrazně nezvyšuje. Trochu umazává dřívější nadhodnocení cen bytů, avšak stále nelze zapomenout na fakt, že za posledních deset let se tyto ceny zvýšily o 125 procent a za pět let pak o 60,5 procenta. Zatímco v Německu ceny bytů meziročně propadly o téměř deset procent, ČR se svým posledním meziročním poklesem vlastně výrazně zaostala," uvedl ekonom banky Creditas Petr Dufek.



S tím souhlasí také ekonom BH Securitas Štěpán Křeček. Podle něj je zvýšení cen bydlení za poslední dekádu zapříčiněno nedostatečnou výstavbou, která omezuje nabídku nemovitostí v žádaných lokalitách. "Dříve bylo možné koupit nemovitost na hypoteční úvěr, který šlo splácet příjmy z nájemného při pronajmutí zakoupené nemovitosti. Dnes jsou podobné případy spíše výjimečné, protože za uplynulou dekádu vzrostly ceny nemovitostí v České republice výrazně více než nájmy," řekl Křeček. Ceny nemovitostí jsou podle něj proti nájmům stále vysoké.



V loňském třetím čtvrtletí nejvýrazněji vzrostly mezičtvrtletně ceny bydlení v Polsku, a to o 4,5 procenta. Nejvyšší mezičtvrtletní pokles o 6,3 procenta zaznamenalo Lucembursko. V Lucembursku klesly ceny také meziročně, a to o 13,9 procent, tedy nejvíce ze všech států EU. Naopak největší meziroční nárůst cen o 10,9 procenta evidovalo Chorvatsko.