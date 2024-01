Dezinflaci jen tak něco nezastaví, spolu se silným růstem by měla pomáhat akciím

Inflace bude dále klesat, a to způsobem, který by již v březnu mohl Fed motivovat ke snížení sazeb. Na CNBC to uvedl Jan Hatzius z , který s prvním snížením sazeb v březnu počítá i ve svých predikcích. Opírá se o prohlášení šéfa Fedu Jaye Powella, podle kterého centrální banka začne sazby snižovat ve chvíli, kdy se inflace jasně přiblíží 2 %.



Ekonom konkrétně očekává, že jádrová PCE inflace se na konci prvního čtvrtletí letošního roku dostane k 2,5 %. K tomu bude pravděpodobný její další pokles. Toto vše dohromady s uvedeným prohlášením Powella znamená, že by Fed měl sazby skutečně snížit už v březnu. Na CNBC proti této predikci namítli, že mzdy nyní rostou rychleji než ceny, a to podporuje poptávku, což by mohlo zvyšovat inflační tlaky. Co na to Hatzius?



Ekonom souhlasí s tím, že růst reálných mezd podporuje ekonomickou aktivitu, která je sama o sobě silná. Ovšem vývoj mezd podle něj nestojí v cestě „velmi silné dezinflaci ve Spojených státech a vlastně v celém světě“. Jinak řečeno, celkové prostředí podle ekonoma povede Fed k tomu, že současnou výši sazeb už bude považovat za příliš vysokou.



Podle CNBC je dalším argumentem proti poklesu sazeb vývoj finančních podmínek, které již nějakou dobu procházejí uvolněním. Ani u nich ale ekonom nečeká, že by výrazně změnily vývoj na straně inflace, i když přispívají k celkové síle ekonomiky a bez jejich uvolňování by byla dezinflace silnější. Expert se nedomnívá, že by vývoj sazeb nějak ovlivňoval letošní volební rok, Fed se podle něj zaměřuje výhradně na vývoj inflace a nezaměstnanosti.



Tom Lee z Fundstrat Global Advisors na CNBC hovořil o slabším začátku akciového trhu v letošním roce. Takový start může naznačovat, že tento rok bude pro investory náročnější, ale Lee se podle svých slov stále drží teze, podle které akcie letos uzavřou v kladných číslech. Opírá se zejména o klesající inflaci, vývoj PMI, které se odráží ode dna, a posun ve strategii americké centrální banky. Ta totiž podle investora přešla k „managementu ekonomického cyklu“. Posunula se tedy z výhradního pohledu na inflaci k tomu, že už sleduje a cílí i ekonomickou aktivitu.



Lee se také domnívá, že inflace se bude dál blížit cíli centrální banky. To Fedu umožní, aby „už nebojoval s inflací“, tudíž může nastat i obrat na straně sazeb. Podle experta je ale nyní pro další růst akciového trhu nutný určitý počet jejich snížení, jde spíše o pozitivní vliv klesající inflace doprovázené sílícím reálným růstem celé ekonomiky.



Zdroj: CNBC