Nevalná čínská data vyzvala investory k výprodejům, podle ECB jsou trhy ohledně sazeb příliš optimistické

Data z čínské ekonomiky dnes přidala na chmurách investorů, kteří zaveleli k výprodejům. Čínský Hang Seng se tak propadl nejvíce od října 2022. Do toho se představitelé ECB vyjádřili, že trhy jsou příliš optimistické ohledně vyhlídek na sazby a evropské futures logicky zamířily hluboko do červených čísel.

Čína se na začátku roku stále potýká s velkými problémy způsobenými deflačními tlaky a majetkovou krizí, přičemž investoři jsou zatím zahlceni politikami, které mají udržet ekonomickou dynamiku v chodu. Výprodej akcií se v Asii prohloubil poté, co čerstvá data navýšila obavy o čínskou ekonomiku a co investoři omezili sázky na snížení úrokových sazeb Fedem. Index Hang Seng klesl o více než 4 %. Benchmark CSI 300 více než 2 %. Ztráty přišly poté, co oficiální údaje ukázaly, že zatímco Čína dosáhla svého ekonomického cíle pro rok 2023, propad bydlení v zemi se zhoršil a domácí poptávka zůstala apatická.



Americké a evropské akciové futures také dále klesaly, zatímco krátkodobé výnosy státních dluhopisů a dolar mírně rostly. Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx -1,1 %, FTSE 100 -1,3 % a DAX -1,0 %.



Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Gediminas Simkus řekl, že investoři jsou příliš nadějní, pokud jde o vyhlídky na bezprostřední snížení úrokových sazeb. Podobný sentiment ze strany dalšího člena Rady guvernérů Roberta Holzmanna na začátku týdne ovlivnil ceny dluhopisů. A podobně se vyjádřila i šéfka ECB Lagarde. Podle ní příliš optimistické trhy nepomáhají boji ECB a nelze křičet vítězství, aniž by inflace byla udržitelně na 2 %.



Apple iPhone sesadil z trůnu konkurenta Samsung a stal se nejprodávanějším smartphonem roku 2023. Je to poprvé od roku 2010, co největší jihokorejská společnost ztratila první místo. Podle odhadů výzkumné společnosti IDC iPhone představoval pětinu světového trhu. Výsledky naznačují, že překonává propad v celém odvětví lépe než jeho konkurenti.