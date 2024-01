Rusko se loni stalo hlavním dodavatelem ropy do Číny

Rusko loni sesadilo Saúdskou Arábii z pozice hlavního dodavatele ropy do Číny. Podle údajů čínského celního úřadu dodalo Rusko do Číny rekordních 107,02 milionu tun ropy, tedy 2,14 milionu barelů denně. To je mnohem více než další dva velcí vývozci, Saúdská Arábie a Irák. Čína je největším světovým dovozcem ropy a odmítá sankce na ruskou ropu uvalené Západem.



Dovoz ruské ropy meziročně stoupl o 24,1 procenta. Dovoz ropy ze Saúdské Arábie naopak klesl o 1,8 procenta na 85,96 milionu tun, protože Čína dala přednost levnější Ruské ropě. Dovoz ropy z Iráku ale stoupl o 6,8 procenta na 59,26 milionu tun.



Celkem Čína loni dovezla rekordních 563,99 milionu tun. To odpovídá 11,28 milionu barelů denně, uvedla agentura Reuters.



Ruská ropa, které se po uvalení západních sankcí kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022 vyhýbá řada mezinárodních odběratelů, se po většinu loňského roku obchodovala s výraznou slevou vůči mezinárodním referenčním hodnotám. Mohl za to Západem zavedený cenový strop. Zvyšující se poptávka čínských a indických rafinerií po zlevněné ropě ale zvyšovala loni cenu ruské ropy ESPO, která se dostala až nad limit 60 dolarů za barel stanovený skupinou předních ekonomik světa G7, protože se rozšířily alternativní možnosti přepravy a pojištění umožňující obejít sankce.



Současně Saúdská Arábie od července zvýšila ceny za svoji ropu Arab Light. To některé rafinerie přimělo hledat levnější dodávky.



Zavedení cenového stropu na ropu má omezit schopnost Ruska financovat konflikt na Ukrajině. V případě, že cena překročí tento limit, je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu. Čínské rafinerie využívají zprostředkovatele, kteří zajišťují přepravu a pojištění ruské ropy, aby se vyhnuly porušení sankcí.



Kupci ropy z Číny také využívají vody Malajsie jako překladiště pro sankcionované náklady z Íránu a Venezuely. Loni tak prudce stoupl dovoz ropy z Malajsie, a to o 53,7 procenta na 54,79 milionu tun.



Čína v prosinci nezaznamenala žádné oficiální dodávky ropy z Venezuely, přestože v říjnu se zmírnily americké sankce vůči Caracasu po dohodě mezi vládou prezidenta Nicoláse Madura a jeho politickou opozicí.



Dodávky ze Spojených států loni navzdory geopolitickému napětí mezi oběma zeměmi stouply o 81,1 procenta, protože produkce ropy v USA se zvýšila. Čína loni dovezla z USA 14,29 milionu tun.