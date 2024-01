Exxon žaluje aktivistické akcionáře. Jsou vedeni extrémní agendou ochrany klimatu a chtějí podkopat byznys firmy, tvrdí

Americký ropný gigant ExxonMobil žaluje americké a nizozemské akcionáře, kteří aktivistickým způsobem usilují o ochranu klimatu. Cílem žaloby je zabránit, aby se o návrhu těchto akcionářů hlasovalo na květnové valné hromadě. Informují o tom zahraniční média.



Žalovanou stranou jsou společnosti Follow This a Arjuna Capital. tvrdí, že tito akcionáři jsou "vedeni extrémní agendou" a že jejich opakované návrhy nejsou v zájmu investorů, uvedla agentura Reuters.



Společnosti Follow This a Arjuna Capital se podle Exxonu staly jeho akcionáři pouze proto, aby prosazovaly změny prostřednictvím akcionářských návrhů, jejichž cílem je podkopat jeho současné podnikatelské aktivity, napsala agentura Bloomberg.



Follow This a Arjuna Capital vyzývají k rychlejšímu snižování emisí skleníkových plynů. Blokování návrhů akcionářů soudní cestou je neobvyklé a společnost ExxonMobil takovýto postup zvolila poprvé ve své historii, poznamenal server BBC.



"Návrh se nesnaží zlepšit hospodářské výsledky společnosti ExxonMobil," uvedla firma. "Podobně jako v případě předchozích návrhů se Arjuna a Follow This snaží jeho prostřednictvím uskutečňovat svůj záměr zmenšit podnik, do kterého investují," dodal ExxonMobil.