Bloomberg: Německo navýší fond na ochranu klimatu a výrobu čipů na 200 mld. eur

Německo navýší fond určený na ochranu klimatu a investice do výroby polovodičů o přibližně 20 miliard eur na více než 200 miliard eur (4,9 bilionu Kč). S odvoláním na obeznámené zdroje o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Kancléř Olaf Scholz a jeho kabinet dodatečné finanční prostředky na období do roku 2027 schválí ve středu, posléze bude plán postoupen k potvrzení parlamentu, uvedly zdroje. Mluvčí ministerstev financí a hospodářství odmítly podrobnosti plánu komentovat s tím, že se o něm stále jedná.



Většina prostředků z fondu pro klima a transformaci, který není součástí běžného federálního rozpočtu, je určena na opatření na ochranu klimatu. Na fond dohlíží ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených. Finance jsou určeny mimo jiné na udržitelné renovace budov, dotace na výměnu topných systémů na fosilní paliva a na rozšíření německé vodíkové infrastruktury.



Scholzova vládnoucí koalice také určila přibližně 20 miliard eur z fondu na přilákání výrobců polovodičů do Německa. Část peněz bude přesměrována na budování železniční sítě, uvedl jeden ze zdrojů.



Fond umožňuje Habeckovi prosazovat investice do ekologické transformace země. Ministru financí Christianu Lindnerovi zase umožňuje obnovit ústavní limit pro nové půjčky. Lindner vede podnikatelsky orientované svobodné demokraty (FDP), kteří zastávají přísnou rozpočtovou politiku.



Prostředky pocházejí z vlastních rezerv a příjmů. Do fondu bylo přesměrováno přibližně 60 miliard eur z pomoci původně určené na řešení dopadů pandemie. Tento krok byl napaden opozičními zákonodárci u německého nejvyššího soudu.



Příjmy fondu pocházejí z výnosů z evropského obchodování s emisemi a z německé ceny za emise uhlíku. Vláda podle zdrojů souhlasila s tím, že na začátku příštího roku zvýší tento poplatek na 40 eur za tunu ze současných 30 eur.