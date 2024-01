ECB dnes pravděpodobně ponechá sazby beze změny, akcionáře Tesly zprávy Elona Muska nepotěšily a futures jsou červené

ECB dnes odpoledne pravděpodobně ponechá sazby na stejné úrovni. Akcionáři Tesly čelí slabším prodejním vyhlídkám a faktu, že automobil nové generace od Tesly bude pravděpodobně za více než rok. Letadla 737 MAX 9 se po inspekci mohou vrátit do provozu. Futures jsou před zasedáním ECB červené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,1 %.

Evropská centrální banka dnes zasedne a ve 14:15 pravděpodobně oznámí, že sazby ponechává na stejné úrovni a zároveň zesílí úsilí přesvědčit investory, že snížení úrokových sazeb nehrozí. Podle všech ekonomů oslovených agenturou Bloomberg bude depozitní sazba ponechána na 4 %. Jak dlouho tam zůstane, je však stále žhavé téma. Prezidentka ECB Christine Lagardeová se připojila k mnoha svým kolegům a signalizovala, že je „pravděpodobné“ snížení sazeb v létě.



Generální ředitel Tesly Elon Musk řekl, že vidí blížící se další „velkou vlnu růstu“ v podobě nového, nízkonákladového vozu koncem příštího roku. Investoři, kteří do té doby nechtějí čekat, ale včera stáhli akcie dolů a více se soustředili na skutečnost, že poslední velká vlna růstu Tesly nyní mizí v dálce.



Fed zvýšil bankám výpůjční sazbu v rámci programu nouzových půjček zahájeném v loňském roce poté, co v posledních týdnech došlo k prudkému nárůstu těchto půjček, když instituce využívaly atraktivních podmínek financování. Program dlouhodobého financování Fedu nebude prodloužen po termín do 11. března, jak naznačili nejvyšší představitelé na začátku tohoto měsíce.



Letadla 737 MAX 9, která kvůli incidentu ze začátku ledna nemohla létat, se brzy vrátí do provozu. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) totiž stanovil podmínky kontroly, kterou musí 171 nyní odstavených strojů projít. Inspekce každého letadla by měla trvat několik hodin. Do provozu se zřejmě vrátí už koncem týdne. Zároveň však FAA sdělil, že nepovolí žádné rozšíření výroby letounů MAX, a to včetně modelu 737 MAX 9.

Nokia reportovala upravený zisk na akcii za 4Q 846 mil. EUR při očekávání 762,7 mil. EUR, meziročně tento zisk klesl o 27 %.

Prodej japonských 40-letých dluhopisů měl nejnižší poměr poptávky k nabídce (bid-to-cover) od roku 2011.