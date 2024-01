Průzkum PwC: Šéfové českých firem jsou optimističtější než před rokem

Generální ředitelé nejvýznamnějších českých firem mají od letošního roku lepší očekávání, než měli před rokem. Více než polovina manažerů přesto předpokládá, že tuzemská ekonomika letos poklesne. Více optimističtí jsou ve střednědobém výhledu na nejbližší tři roky, kdy na pokles sází pětina ředitelů. Vyplývá to z průzkumu CEO Survey, který udělala poradenská firma PwC mezi 188 šéfy českých firem a který má ČTK k dispozici.



Generální ředitelé českých firem si podle průzkumu myslí, že ještě v prvním pololetí může hospodářství vykazovat známky recese, déletrvajícímu poklesu HDP ale nevěří.



"Podle očekávání generálních ředitelů už má česká ekonomika to nejhorší zřejmě za sebou. Inflace se pomalu dostává pod kontrolu, stejně jako ceny energií. Začneme se dostávat do nového normálu, ve kterém si firmy najdou svou pozici. Šéfové firem jsou tak výrazně optimističtější než loni, kdy se jejich prognózy o poklesu ekonomiky potvrdily,“ komentoval výsledky průzkumu řídící partner PwC ČR Jiří Moser.



V předchozím CEO Survey, který se konal v listopadu 2022, očekávalo příchod recese 91 procent generálních ředitelů, nyní je to 72 procent. Jejich očekávání recese navíc zpravidla míří do prvního pololetí letošního roku. V recesi ve druhé polovině roku věří 16 procent šéfů firem, 28 procent manažerů ji nepředpokládá vůbec. Před rokem přitom to, že recese nebude, uvádělo devět procent šéfů firem, dodal Moser.



V loňském roce česká ekonomika vykazovala známky recese, podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 procenta a meziročně o 0,7 procenta. Předběžné údaje za celý rok 2023 zveřejní Český statistický úřad 30. ledna.



Pesimistických zůstává 56 procent ředitelů, kteří očekávají dál pokles ekonomiky. V listopadu 2022 pokles předpokládalo 82 procent šéfů. Podíl manažerů, kteří věří v obrat a růst ekonomiky, tvoří nyní 16 procent, v listopadu 2022 to bylo sedm procent. Zbývající téměř třetina počítá se stabilním vývojem.



Výrazně pozitivnější mají manažeři střednědobý výhled. V nejbližších třech letech věří v růst české ekonomiky 57 procent manažerů, dalších 24 procent očekává stabilní vývoj a 19 procent počítá spíše s poklesem. Z toho čtyři procenta se domnívají, že pokles bude výrazný.



"Dlouhodobě je česká ekonomika silně prorůstová a ani turbulentní prostředí posledních let to nezmění. Samozřejmě nesmí přijít do třetice 'černá labuť', jakými byly v posledních letech covid či začátek války na Ukrajině. Nicméně pokud bychom měli jednoduše shrnout letošní očekávání generálních ředitelů, tak je to: opatrný optimismus. A to je ve světle vývoje posledních let vlastně velmi dobrá zpráva,“ uzavřel Moser.