Rozbřesk: Holubičí otočka ECB zatím není na stole

Dnešní zasedání ECB bude jedno z dalších v řadě, kdy zůstanou úrokové sazby beze změny na 4,0 % a trhy bude zajímat především rétorika centrální banky. Připomeňme, že na prosincovém zasedání dala ECB jasně najevo, že další „hiky“ již nejsou na stole. To však ještě neznamená, že úrokové sazby půjdou dolů tak rychle a razantně, jak očekávají trhy.

Od prosincového zasedání jsme se příliš nového nedozvěděli, publikovaná čísla však zhruba odpovídala prognóze ECB. Nárůst prosincové inflace z meziročních 2,4 % na 2,9 % byl ze strany centrální banky avizován, a tudíž pro tržní hráče žádným překvapením. Navíc ostře sledovaný vývoj jádrové inflace pokračoval v poklesu z 3,6 % na 3,4 %. Ekonomika eurozóny se mezitím nadále pohybuje na hraně recese – náš nowcast odhaduje růst HDP v posledním čtvrtletí minulého roku na 0 %. Přinejlepším stagnační scénář v eurozóně pak kreslí také výsledky podnikatelské nálady PMI, které zůstávají i v novém roce pod hranici 50 bodů, tedy v pásmu mělké recese.

Holubičí tržní sazky v posledních týdnech korigovaly v reakci na komentáře Ch. Lagardeové. Prezidentka ECB pravděpodobně i dnes zopakuje, že bezprostřední pokles sazeb není na stole, letní měsíce však již vypadají pravděpodobně. Trhy na to konto zracionalizovaly své očekávání – s prvním „cutem“ již nepočítají v březnu, ale přibližně 50% šanci dávají dubnovému zasedání a v úhrnu vidí sazby v tomto roce nižší o 140 bazických bodů. Pokud by se Ch. Lagardeová i vůči těmto sázkám dnes vymezila, lze čekat další drobnou korekci krátkých eurových sazeb směrem vzhůru.

Shrnuto, podtrženo, žádnou otočku v rétorice ECB dnes nečekejme. Centrální banka bude nadále akcentovat závislost na příchozích datech a zmíní i obavy o mzdový vývoj. Výsledky kolektivních vyjednávání budou známy až na jaře, proto nadále předpokládáme, že k prvnímu poklesu sazeb nedojde dříve než na červnovém zasedání. Jedním dechem je ale třeba dodat, že i ponecháním sazeb beze změny ECB dost riskuje – definitivně sice může zkrotit inflaci, zároveň ale hrozí, že ekonomiku eurozóny zadusí až příliš tvrdě.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera korigovala ztráty z počátku týdne a vrátila se zpět k 24,80 EUR/CZK. Dnes se však musí mít tuzemský měna na pozoru vzhledem k odpolednímu zasedání ECB. Změnu sazeb tentokrát nečekáme, důležitá však bude rétorika centrální banky. Pokud by byla nad očekávání jestřábí, stabilizace koruny by měla jepičí život.



Eurodolar

Včera zveřejněné indexy podnikatelských nálad PMI v eurozóně zaznamenaly v případě sub-indexů z průmyslu výraznější zlepšení než se čekalo, takže eurodolaru se včera podařilo dostat zpět nad 1,09.

Dnes bude eurodolarový trh odpoledne konfrontován s dvěma důležitými událostí: zasedáním ECB a výsledkem amerického HDP za 4. kvartál roku 2023. Pokud jde o americké HDP, tak náš odhad je nastaven viditelně níže než v případě trhu, což by - pokud si ECB udrží neutrální rétoriku - mohlo vést k jistému oslabení dolaru. Každopádně však odpoledne čekejme na eurdolarovém trhu vyšší volatilitu.



Akcie

Americké akciové trhy mají za včerejšek smíšenou obchodní seanci ve chvíli, kdy se začíná naplno rozjíždět výsledková sezona.

Pro trhy by v nejbližších dnech a týdnech měly být klíčové především korporátní výsledky, když po výsledcích největších amerických bank již začínají přicházet i čísla z dalších sektorů. Svá čísla včera zveřejnila například 3M, GE, J&J, Verizon, P&G anebo třeba Netflix. Posledně jmenovaná firma překvapila velmi pozitivně a její akcie jsou 9 % v plusu.