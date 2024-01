Výhled výrobce čipů Intel zklamal trh, jeho akcie prudce oslabily

Americký výrobce čipů očekává v aktuálním čtvrtletí tržby 12,2 miliardy dolarů až 13,2 miliardy (279 miliard Kč až 301,5 miliardy Kč), což je méně, než odhadovali analytici. Jeho akcie po čtvrtečním uzavření burz ve Spojených státech proto oslabily o téměř 11 procent.



Analytici tržby v prvním kvartálu v průměru odhadovali na více než 14 miliard dolarů. Také výhled upraveného zisku na akcii výrazně zaostal za očekáváním.



Prognóza podle agentury DPA ukazuje, že generálního ředitele společnosti Pata Gelsingera čeká ještě hodně práce při reorganizaci kdysi dominantní čipové společnosti. Konkurence je silná nejen v oblasti technologií pro datová centra. Gelsinger si mnohé slibuje od nových výrobních procesorů pro efektivnější čipy.



V posledním loňském čtvrtletí zvýšil obrat meziročně o deset procent na 15,4 miliardy dolarů, čímž mírně překonal očekávání trhu. Výsledkem hospodaření byl zisk 2,7 miliardy dolarů po ztrátě 700 milionů dolarů ve stejném čtvrtletí předchozího roku.



S oživením trhu s počítači vzrostl prodej procesorů pro osobní počítače o třetinu na 8,8 miliardy dolarů. Gelsinger předpokládá, že prodej osobních počítačů opět stoupne na přibližně 300 milionů strojů ročně. chce zvýšit prodej pomocí konceptu "AI PC", který má být vhodný zejména pro aplikace s umělou inteligencí.



V oblasti technologií pro datová centra však obrat klesl o deset procent na čtyři miliardy dolarů, což byl slabší výsledek, než čekali analytici. Zde je silný menší konkurent Intelu, společnost AMD. S rostoucím využíváním aplikací založených na umělé inteligenci se navíc prosazuje polovodičová společnost se svými speciálně navrženými čipy.



Analytici prohlásili rok 2024 za rozhodující období pro .



Akcie Intelu se ve čtvrtek po skončení obchodování propadly o zhruba 11 procent; pokud by se ztráty udržely, znamenalo by to pokles tržní hodnoty firmy o zhruba 20 miliard dolarů. Akcie společnosti za poslední rok posílily o 66 procent. Index polovodičů PHLX Semiconductor Index ve stejném období přidal 53 procent.