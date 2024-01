Wall Streetem hýbe výsledková sezóna

Dnešní obchodování v USA se neslo v lehce negativním duchu, ačkoliv to rozhodně neplatilo plošně pro všechna odvětví americké ekonomiky. Nejvíce dnes propadl technologický Nasdaq (-0,8 %) - pokles však nebyl zapříčiněn žádnou kurzotvornou zprávou, ale spíše opatrností investorů před velmi očekávanými výsledky - a že jich tento týden bude - již za malou chvilku to bude například Alphabet, , AMD. Není se ovšem čemu divit, když někteří investoři po výrazných růstech Nasdaqu vybírají část svých zisků a raději čekají, jestli výsledky společností potvrdí aktuální vyšší valuace. To se dozvíme již brzy - osobně se domnívám, že ocenění některých technologických společností je již poměrně štědré, ovšem nejsem názoru, že by se zatím jednalo o bublinu, jak často slýchávám.

Nejlépe se dnes dařilo finančnímu sektoru (Bank of America +3,5 %, +5,5 %, +1,7 %) a energetickému sektoru (Exxon Mobil +1,7 %, +0,7 %, Occidental +1,2 %), který posiloval spolu s ropou kvůli obavám z možné eskalace vztahů mezi USA a Íránem. Nejslabší byl pak zmiňovaný technologický sektor (AMD -3,2 %, -1,9 %, Alphabet -1,3 %. -2,1 %).

Zlato dnes lehce posílilo (+0,2 %) a v závěru amerického obchodování se pohybovalo na úrovni 2036 USD za trojskou unci.