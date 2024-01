BloombergNEF: Poptávka po autech se spalovacím motorem byla na vrcholu roku 2017

Celosvětový prodej vozů se spalovacím motorem byl na vrcholu v roce 2017, od té doby každoročně klesá kvůli rostoucímu podílu elektromobilů. Od roku 2017 se prodej vozů se spalovacím motorem snížil o 23 procenta, zatímco prodej elektromobilů neustále roste. Vyplývá to z analýzy skupiny BloombergNEF.



V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku měly elektromobily na celkovém prodeji nových osobních aut podíl 20 procent, i když v některých zemích a regionech se elektromobily prosadily více. V Číně tvořily elektromobily více než 35 procent všech prodaných vozů. Čína je současně jednou z 23 zemí, které překročily takzvaný bod zlomu, což je případ, kdy pět procent prodaných nových aut činí elektromobily.



BloombergNEF také píše, že celosvětově se loni utratilo za elektromobily 634 miliard USD (14,5 bilionu Kč). To bylo o 36 procent více než v roce 2022.



I přes rychlý růst počtu elektromobilů tvoří auta se spalovacím motorem stále drtivou většinu celkového prodeje. BloombergNEF odhaduje, že na konci letošního roku bude na silnicích téměř 60 milionů elektromobilů. To jsou zhruba čtyři procenta celosvětového vozového parku.



Podle amerického národního svazu prodejců automobilů se prodej aut v USA v letošním roce zvýší na 15,9 milionu z loňských 15,5 milionu. Převážnou většinu budou tvořit vozy se spalovacím motorem. Poradenská společnost Cox Automotive očekává, že prodej elektromobilů v USA poroste, elektromobily se však na celkovém odbytu aut budou podílet jen zhruba deseti procenty.