Allianz Trade: Riziko neschopnosti firem splácet závazky loni ve světě kleslo

Riziko neschopnosti společností splácet své závazky ve světě v roce 2023 kleslo. Vyplývá to z modelu hodnocení rizik, které každé čtvrtletí s aktualizovaným ekonomickým vývojem vydává společnost Trade. Ta za loňský rok zvýšila rating 21 zemím, snížila jej u čtyř z 83 sledovaných zemí. Tento výsledek je odlišný od roku 2022, kdy Trade zvedla osm ratingů a 17 snížila.



"V roce 2022 byly naše rizikové ratingy zemí do značné míry ovlivněny důsledky války na Ukrajině. V roce 2023 však globální ekonomika zůstala odolná vůči jednomu z nejagresivnějších zpřísňování globální měnové politiky a některým dalším významným globálním šokům. To byl hlavní důvod, jenž se promítl do zvýšení rizikových ratingů 21 zemí, které tvoří přibližně 19 procent světového HDP,“ uvedl ředitel české pobočky Trade Dalibor Trojek.



Nejvíce zvýšení ratingů zaznamenala Afrika, a to například Jihoafrická republika, Alžírsko, Maroko či Tanzanie, následovaná Evropou, kde šlo o Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Řecko, Slovinsko a Island. V Asii a Americe se zmenšila rizikovost především u Číny a Uruguaye. Naopak snížení ratingu nastalo například u Egyptu kvůli horším vyhlídkám na dostupnou likviditu či u Izraele z důvodu politické situace.



Afrika stále platí za kontinent s největšími potížemi, pokud jde o likviditu a přístup na mezinárodní trhy, a to v době, kdy riziko likvidity roste téměř po celém světě. Do budoucna podle analytiků mohou současný cyklus a správné fiskální a měnové politiky vyvolat další zlepšení v Americe, přičemž naopak Afrika a Asie budou zaostávat.



Analytici zároveň varují před faktory, které mohou vést ke snížení ratingů v letošním roce. Vliv na vývoj tak například bude mít omezení likvidity, rostoucí insolvence podniků, a to zejména v Evropě a USA, ekonomický růst pod úrovní potenciálu jednotlivých regionů a nižší cenová síla podniků či změny v globálních dodavatelských řetězcích. "Významnou roli ve změnách ratingů může mít také celosvětová geopolitika a samotné změny vlády v jednotlivých státech. Letos se konají volby v zemích, které představují 60 procent celosvětového HDP,“ upozornil Trojek.



Allianz Trade je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením v přibližně 50 zemích. Trade je členem skupiny . Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V České republice působí od roku 1997.