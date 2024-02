Komerční banka navrhuje vyplatit celý zisk dividendou a to i za letošek. Jaký nastavila výhled?

dosáhla v posledním čtvrtletí roku 2023 čistého zisku 3,26 miliardy korun. Ten je meziročně nižší o 30 procent, avšak nad očekáváním analytiků v konsensu agentury Bloomberg 3,11 miliardy korun. Zisk celého roku 2023 je meziročně nižší o 11 % na úrovni 15,61 miliardy korun a za konsensuálním očekáváním analytiků pro Bloomberg 15,74 miliardy korun. Představenstvo navrhuje z výsledku roku 2023 výplatu dividendy ve výši 82,66 koruny na akcii. To je rozdělení celého zisku dividendou a KB navíc totéž avizuje pro výsledky za letošní rok 2024.

„Samotné výsledky za 4Q23 hodnotíme jako odpovídající či mírně horší proti očekáváním. Mnohem vyšší než očekávána je avšak navržená dividenda z výsledku roku 2023 na úrovni 82,66 Kč/akcie oproti konsensu u 54 Kč/akcie. Společně s konstruktivním výhledem pro rok 2024 jsou tyto zprávy katalyzátorem, který akcie Komerční banky potřebovaly. Očekáváme pozitivní tržní reakci,“ uvedl analytik Patria Finance Michal Křikava.

Kvartální čistý úrokový výnos banky dosahuje 6,28 mld. Kč, meziročně je nižší o 12 %. Za celý rok 2023 čistý úrokový výnos dosáhl 25,6 mld. Kč, meziročně o 11 % méně.

„Představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 82,66 Kč na akcii, tedy v celkovém objemu 15,7 miliardy Kč. O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 24. dubna 2024,“ uvedla v prohlášení banka.

"S ohledem na hospodářský výsledek 2023, silnou kapitálovou pozici Banky a Skupiny KB, výhled pro růst rizikově vážených aktiv a kapitálových požadavků, a v souladu s úmyslem vedení udržovat úroveň kapitálu na efektivní a bezpečné úrovni, se představenstvo KB rozhodlo navrhnout valné hromadě výplatu dividendy ve výši 15,7 miliardy Kč. Tato částka představuje 82,66 Kč na jednu akcii KB (před zdaněním) a výplatní poměr na úrovni 100 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2023. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2023 by činil 11,4 %. Rozhodnutí o rozdělení ročního výsledku, včetně výplaty dividend, je předmětem hlasování valné hromady," stojí ve zprávě banka k celoročním výsledkům.

"Návrh představenstva udržuje kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající přijímaným rizikům za daných ekonomických podmínek v České republice, a s ohledem na obchodní příležitosti Skupiny KB. Návrh rovněž zachovává dostatečný prostor pro budoucí obchodní růst, a dle názoru představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku. S ohledem na aktuální stav a očekávání vývoje hospodářského prostředí hodlá vedení KB navrhnout výplatu dividend ve výši 100 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2024," uvedla banka.

Analytik Patria Finance Michal Křikava ve svém výhledu pro dnešní výsledky poznamenal, že „hlavní pozornost investorů se v rámci 4Q23 výsledků bude dle našeho očekávání upínat k: I) plánům banky na distribuci kapitálu, II) výhledu pro letošní rok a III) vývoji kvality úvěrového portfolia.“

Odpovědí na první bod je výše navržené dividendy.

Pokud jde o výhled, úvěrování skupiny by mělo růst středně-jednociferným (mid-single-digit) tempem jak v retailovém tam korporátním segmentu při relativně rychlejším tempu ve spotřebitelském financování a příjmy by letos v porovnání s rokem 2023 měly růst nízko až středně (low-to-mid-sigle digit) jednociferným tempem.

Náklady rizik jsou ze strany očekávány pod 20-30bps.

Výsledky 4Q23 v kostce

Pohled na základní čísla hospodaření za čtvrté čtvrtletí 2023 (oproti 4Q 2022): Celkové výnosy se meziročně snížily o -4,4 %, na 9,2 miliardy Kč. Provozní náklady vzrostly o 9,5 %, na 4,3 miliardy Kč. Skupina vytvořila opravné položky na úvěry ve výši 1,1 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 3,3 miliardy Kč, meziročně méně o -29,7 %.

Výsledky celého roku 2023

Pokud jde o finanční výsledek za celý rok 2023 (oproti roku 2022), celkové výnosy poklesly o -6,3 % na 36,2 miliardy Kč. Provozní náklady stouply o 8,2 % na 17,3 miliardy Kč. Čistá tvorba opravných položek k úvěrům byla dle banky „velmi nízká“. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -11,4 % na 15,6 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou meziročně stoupl o 5,5 % na 827,7 miliardy Kč, vklady klientů ve Skupině meziročně stouply o 9,7 % na 1 006,1 miliardy Kč. Objem aktiv klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění se zvýšil o 16,0 % na 251,3 miliardy Kč. Skupina obsluhovala 2 199 000 zákazníků. Samotná měla 1 664 000 klientů, meziročně o 13 000 více.

„V roce 2023 odvedla Skupina do veřejných rozpočtů 4,8 miliardy Kč na daních z příjmů, 0,4 miliardy Kč na zálohách na windfall tax, 1,3 miliardy Kč do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů, 2,1 miliardy Kč na sociální a zdravotní pojištění, 1,8 miliardy Kč na srážkové dani z úroků a dividend, více než 0,8 miliardy Kč na DPH, a další částky v jiných odvodech. Zaměstnanci navíc zaplatili ze svých příjmů od Skupiny na dani z příjmu 0,7 miliardy Kč a na sociálním a zdravotním pojištění 0,7 miliardy Kč. Objem regulatorního kapitálu dosáhl 105,9 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 18,8 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 17,7 %,“ poznamenala banka.

Výhled 2024 podrobněji

Vedení KB očekává, že úvěrové portfolio Skupiny zaznamená v roce 2024 středně vysoký jednociferný růst. "Nesplacený objem úvěrů na bydlení by měl zrychlit svůj růst na vyšší středně-jednociferné tempo, podpořený oživením na trhu a zvýšením efektivity prodejních a interních procesů v důsledku nasazení jednotného produkčního hypotečního centra Skupiny. Spotřebitelské úvěry budou růst vysokým jednociferným tempem díky zlepšení nabídky a prodejního procesu spolu s očekávaným oživením spotřeby domácností. Úvěrové portfolio firem by mělo růst středně vysokým jednociferným tempem," stojí ve zprávě k výsledkům.

"Celkové zůstatky vkladů by měly růst středně jednociferným tempem, podobně jako celkové úvěry. Vklady klientů v retailových segmentech by měly růst o něco rychleji než objemy od podnikové klientely. Objem aktiv klientů v podílových fondech by měl růst dvouciferným tempem, zatímco v penzijních fondech pouze nízkým jednociferným a objem technických rezerv v životním pojištění patrně poklesne. Po korekci v roce 2023 by měl celkový čistý provozní zisk (výnosy) Skupiny KB v roce 2024 opět růst, a to o nízké jednociferné číslo. Čisté úrokové výnosy se pravděpodobně mírně zlepší díky kombinaci mírného růstu objemu s mírně nižšími průměrnými úrokovými maržemi. Čisté poplatky a provize by se měly zlepšit o nízké jednociferné číslo, a to opět především díky růstu objemů v podílových fondech. Čistý zisk z finančních operací poroste pravděpodobně o něco rychleji, k čemuž přispějí měnové transakce, zajištění finančních rizik klienty a rozšíření služeb pro menší podniky," uvedla dále banka.

Náklady na riziko

Pokud jde o náklady na riziko, ty budou dle banky ovlivněny několika faktory: na jedné straně pokračující nízkou nezaměstnaností a klesajícími úrokovými sazbami, na druhé straně růstem ekonomiky pod jejím potenciálem. Rovnež přetrvávají značné nejistoty spojené s vnějším prostředím a dopady geopolitických konfliktů a nezbytné globální energetické transformace. "V tomto kontextu se náklady rizika ve srovnání s rokem 2023 pravděpodobně zvýší, nicméně vzhledem k odolnému úvěrovému profilu portfolia aktiv KB by v roce 2024 neměly překročit odhadovanou normalizovanou úroveň 20-30 bazických bodů v celém hospodářském cyklu," uvedla banka.

měla je konci roku 2023 celkem 73 478 akcionářů (meziročně více o 4 444), z toho 67 449 byly fyzické osoby z České republiky. Fyzické osoby z ČR držely akcie představující 14,9% podíl na vlastním kapitálu .